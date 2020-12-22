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Британцы за год заработали 21 млн фунтов, сдавая в аренду места для парковки возле своих домов

Британцы за год заработали 21 млн фунтов, сдавая в аренду места для парковки возле своих домов

Онлайн-сервис YourParkingSpace позволяет пользователям задавать и арендовать подъездную дорожку возле дома для парковки автомобиля.

Для одних это дополнительный источник доходов, для других – возможность оставлять машину поближе к своему жилищу или работе.

Британский сервис YourParkingSpace позволяет людям сдавать в аренду свои подъездные пути и места для парковки почасово, по дням, понедельно или помесячно. На сайте размещено более 250 000 объявлений с парковочными местами, отмеченными на карте. Специально обозначены на карте около четырех тысяч мест для парковки с возможностью зарядить электрокар.

Стоимость варьируется, но некоторые популярные места в Лондоне и вокруг него удерживают всего 2 фунта стерлингов в час, тогда как другие стоят 15 фунтов стерлингов или больше. Это может показаться, особенно если вы живете в популярном районе с высоким спросом на парковку.

Несмотря на ограничения в передвижении, из-за COVID-19, в этом году сервис помог арендодателям заработать 21 миллион фунтов стерлингов.

По материалам Телеканал 24
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