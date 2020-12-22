Авторынок Европы существенно "просел"

В ноябре 2020 года регистрации новых легковых автомобилей в Европейском союзе в годовом исчислении снизились на 12% до 897 692 ед., поскольку правительства нескольких европейских стран вводили локдауны из-за второй волны пандемии COVID-19.
В результате на всех четырех ключевых рынках легковых автомобилей ЕС в прошлом месяце наблюдался спад. Франция и Испания отметили двузначное снижение (на 27,0% и 18,7% соответственно), в Италии более умеренное падение (-8,3%). Потери Германии ограничились всего -3,0%.
Первое место среди стран по количеству регистраций новых легковых автомобилей сохранила за собой Германия – 290 150 авто. На втором месте – Италия, где в ноябре было зарегистрировано 138 405 авто. Замыкает лидирующую тройку Франция, где было реализовано 126 047 новых легковых автомобилей.
Что касается европейских производителей, то первую строчку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 230 556 авто, при этом падение составило 13% по сравнению с прошлогодним ноябрем. На втором месте – PSA Group с результатом 135 622 проданных автомобиля, что на 11,1% меньше показателя годичной давности. И третий результат у RENAULT Group – 99 310 шт. (падение 13%).
С января по ноябрь рынок легковых автомобилей в Европейском союзе сократился на 25,5% до 9 млн единиц. Влияние COVID-19 в течение одиннадцати месяцев сильно сказалось на совокупных показателях всех рынков ЕС, включая четыре основных. На данный момент в 2020 году наибольшее падение произошло в Испании (-35,3%), за ней следуют Италия (-29,0%), Франция (-26,9%) и Германия (-21,6%).
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