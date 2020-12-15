Стартап Canoo показал свой второй электрокар (фото)

Электромобиль представлен под кодовым названием MPDV – Multi-Purpose Delivery Vehicle или многофункциональный развозной автомобиль.
Стартап Canoo из Лос-Анджелеса всего лишь год назад заявил о себе, несколько месяцев назад представил свою платформу-скейтборд для линейки электрокаров, а сейчас уже имеет в линейке две батарейные машины. Вторым стал коммерческий легковой фургон MPDV.
Фургон доставки Canoo базируется на электрической платформе, которая выигрывает от конструкции из стальной рамы. Фургон сначала будет предлагаться в двух размерах.
Высота MPDV1 будет 188 см, длина 426 см и ширина 182 см, колесная база 274 см и дорожный просвет 18,5 см. Конструкция также предусматривает низкую высоту пола – 43 см. Фургончик будет иметь общую грузоподъемность 5,66 м3 и сможет перевезти в 898 кг груза.
Фото: Canoo
Ориентировочный диапазон максимального пробега на одном заряде будет зависеть от размера аккумулятора. Батареи на 40 кВт-ч обеспечат 208 км пробега, а аккумулятор мощностью 60 кВт-ч – 305 км. Максимальную дальность обеспечивает аккумулятор на 80 кВт-ч – 370 км. Зарядная система поддерживает быструю зарядку постоянным током, которая может восстановить заряд с 20 до 80 процентов менее чем за полчаса.
MPDV2 имеет габариты по ДШВ 518 х 213 х 243 см, с такой же колесной базой, высотой пола и дорожным просветом, как у более короткой модели. Эта версия может вместить 1274 литра груза в кузове и еще 140 литров в кабине, общая грузоподъемность до 798 кг. Приблизительное время автономной работы (по циклу EPA) зависит от аккумуляторов: 144 км с батареей на 40 кВт-ч, 225 км – на 60 кВт-ч и 305 миль – на 80 кВт-час.
Фото: Canoo
Обе версии электрокара оснащают единственным 200-сильным (149 кВт, 320 Нм) двигателем на передней оси. Canoo MPDV имеет электронное рулевое управление, подвеску на двойных поперечных рычагах, автономность уровня 2.5 и возможности передачи данных по воздуху.
По подсчетам Canoo, фургон MPDV экономит бизнесу на общей стоимости владения “от 50 000 до 80 000 долларов США, в течение шести-семи лет, в зависимости от случая использования по сравнению с другими популярными транспортными средствами доставки”.
MPDV готов к предварительному заказу сейчас с депозитом, который возвращается в размере 100 долларов за транспортное средство. Ограниченное производство должно начаться в 2022 году, переход к масштабному производству и официальный запуск – в 2023-м.
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