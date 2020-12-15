0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

Стартап Canoo показал свой второй электрокар (фото)

Стартап Canoo показал свой второй электрокар (фото)

Электромобиль представлен под кодовым названием MPDV – Multi-Purpose Delivery Vehicle или многофункциональный развозной автомобиль.

Стартап Canoo из Лос-Анджелеса всего лишь год назад заявил о себе, несколько месяцев назад представил свою платформу-скейтборд для линейки электрокаров, а сейчас уже имеет в линейке две батарейные машины. Вторым стал коммерческий легковой фургон MPDV.

Фургон доставки Canoo базируется на электрической платформе, которая выигрывает от конструкции из стальной рамы. Фургон сначала будет предлагаться в двух размерах.

Высота MPDV1 будет 188 см, длина 426 см и ширина 182 см, колесная база 274 см и дорожный просвет 18,5 см. Конструкция также предусматривает низкую высоту пола – 43 см. Фургончик будет иметь общую грузоподъемность 5,66 м3 и сможет перевезти в 898 кг груза.


Фото: Canoo

Ориентировочный диапазон максимального пробега на одном заряде будет зависеть от размера аккумулятора. Батареи на 40 кВт-ч обеспечат 208 км пробега, а аккумулятор мощностью 60 кВт-ч – 305 км. Максимальную дальность обеспечивает аккумулятор на 80 кВт-ч – 370 км. Зарядная система поддерживает быструю зарядку постоянным током, которая может восстановить заряд с 20 до 80 процентов менее чем за полчаса.

MPDV2 имеет габариты по ДШВ 518 х 213 х 243 см, с такой же колесной базой, высотой пола и дорожным просветом, как у более короткой модели. Эта версия может вместить 1274 литра груза в кузове и еще 140 литров в кабине, общая грузоподъемность до 798 кг. Приблизительное время автономной работы (по циклу EPA) зависит от аккумуляторов: 144 км с батареей на 40 кВт-ч, 225 км – на 60 кВт-ч и 305 миль – на 80 кВт-час.


Фото: Canoo

Обе версии электрокара оснащают единственным 200-сильным (149 кВт, 320 Нм) двигателем на передней оси. Canoo MPDV имеет электронное рулевое управление, подвеску на двойных поперечных рычагах, автономность уровня 2.5 и возможности передачи данных по воздуху.

По подсчетам Canoo, фургон MPDV экономит бизнесу на общей стоимости владения “от 50 000 до 80 000 долларов США, в течение шести-семи лет, в зависимости от случая использования по сравнению с другими популярными транспортными средствами доставки”.

MPDV готов к предварительному заказу сейчас с депозитом, который возвращается в размере 100 долларов за транспортное средство. Ограниченное производство должно начаться в 2022 году, переход к масштабному производству и официальный запуск – в 2023-м.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.