Межбанк: рынок получил девальвационный стресс

Как мы и предупреждали еще во вчерашнем валютном комментарии по закрытию торгов четверга – “затишье по валюте продолжится недолго”. Так и получилось. После относительного курсового “топтания на месте” – уже сегодня с утра рынок оживился и котировки пошли вверх. Хотя начиналось для гривны все достаточно оптимистично. После вчерашнего закрытия 27,82/27,84 гривны за доллар – сегодня межбанк стартовал гораздо ниже – с 27,73/27,75 гривен. Этим немедленно воспользовался Нацбанк и купил с самого утра 20 млн долларов по 27,74 гривен. а затем еще достаточно долго стоял с уровнем покупки по 27,725 гривен. Покупки регулятора дали рынку сигнал к тому, что дальнейшего падения не будет и покупатели начали быстро закрывать свои сделки, увеличивая спрос на валюту.

Уже к 11 часам доллар вырос до 27,775/27,795 гривен, к 12:00 – до 27,825/27,845 гривен, а на обед дилеры уже пошли при уровнях котировок 27,87/27,89. В этот момент на небольшой промежуток времени наступила передышка – кто хотел уже закрыл свои сделки, кто посчитал нужным – просто ушел с рынка.

Но уже после 14 часов спрос опять начал расти, а особого предложения не было. Это позволило спекулянтам быстро разогнать курс до 27,89/27,91 к 15 часам и до 27,98/28,005 гривен за доллар к концу сессии. Некоторые сделки на небольшие суммы проходили и выше этого уровня на 2-3 копейки.

На радость экспортерам межбанк получил определенный девальвационный стресс и настроения участников торгов по перспективам гривны ухудшились. Это позволит спекулянтам и части крупных продавцов попытаться активно сыграть “на повышение” и в начале следующей недели.

Главные события 18 декабря на межбанке:

Скачок котировок доллара с утренних 27,73/27,75 до 27,98/28,0050 гривен и выше. Рост евро с 33,9553/33,9798 до 34,2391/34,2669 гривен к концу сессии.

Нацбанк выходил на торги с самого утра и купил $20 млн по 27,74 гривны, а затем выставлял котировки покупки по 27,725 гривен. Но по наблюдениям участников рынка уже не смог купить по этой цене каких-либо существенных объемов.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 27,8043 гривен, а официальный на 21 декабря установлен на отметке 27,828 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,88 / 27,90

евро – 34,19 / 34,21

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2231 / 1,2233

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