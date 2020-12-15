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Валовой внешний долг Украины превысил 80% ВВП

Валовой внешний долг Украины превысил 80% ВВП

В течение III квартала 2020 года валовой внешний долг Украины вырос на 0,2 млрд долларов – до 122,8 млрд долларов (по сравнению с началом года – на 1,1 млрд долларов). Относительно ВВП долг увеличился до 81,0% с 78,61% на конец II квартала.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств частного сектора экономики, которые выросли на 1,4 млрд долларов (до 71,1 млрд долларов, или 46,9% от ВВП), в то время как долг государственного сектора сократился на 1,2 млрд долларов и составил 51,7 млрд долларов (34,1% от ВВП).

Внешние обязательства сектора общего государственного управления сократились на 1,0 млрд долларов – до 44,9 млрд долларов (29,6% от ВВП) за счет следующих факторов:

  • чистых выплат по ОВГЗ перед нерезидентами на 0.7 млрд долларов;
  • чистого погашения кредитов правительства на сумму 0.6 млрд долларов, в том числе 0,2 млн долларов по кредитам stаnd-by, EFF; чистых выплат по ОВГЗ на 0,2 млрд долларов.

Внешний долг центрального банка в третьем квартале 2020 г. уменьшился на 171 млн долларов и на конец третьего квартала 2020 г. составил 6,8 млрд долларов (4.5% от ВВП).

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в III квартале уменьшился на 0,2 млрд долларов – до 4,0 млрд долларов (2,7% от ВВП).

Объем внешнего долга других секторов экономики в течение III квартала 2020 г. увеличился на 1,2 млрд долларов до 53,5 млрд долларов.

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По материалам РБК-Украина
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