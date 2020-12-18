Компания Google закрывает одну из разновидностей Android, а именно платформу Android Things.
Android Things является урезанной версией Android, предназначенной для устройств умного дома. Проект начал свое развитие под названием Brillo в 2015 году и был представлен публике как Android Things в 2016 году.
Однако успеха платформа так и не получила даже под новым названием. Самым значительным событием в жизни Android Things стал выпуск нескольких умных колонок и умных дисплеев на ее основе.
Теперь Google объявила о закрытии платформы. Консоль Android Things Console, которая позволяет разработчикам распространять обновления для устройств, прекратит поддержку новых проектов с января 2021 года. Разработчики смогут использовать консоль для создания сборок и обслуживания существующих проектов до 5 января 2020 года. После этой даты консоль полностью отключат, и все данные проектов будут удалены навсегда.
Таким образом, у разработчиков проектов на основе Android Things остается чуть больше года, чтобы спокойно закрыть их.
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