Умное кольцо "почувствует" болезнь раньше человека

Финский стартап Oura публикует первые результаты тестирования умного кольца. Его задачей является выявление основных симптомов гриппа и COVID-19. Нередко на ранних стадиях люди сами не замечают, что у них лихорадка, и распространяют вирус, сами того не понимая. Миниатюрное устройство обещает решить эту проблему.

Новинка под названием Oura регистрирует температуру, частоту сердечных сокращений и дыхания, а также уровень активности пользователя. Первые результаты тестирования показали, что лихорадка у всех начинается по-разному, поэтому довольно часто на ранних стадиях болезни человек даже не осознает, что инфицирован.

У некоторых людей учащается пульс, у других повышается температура. Если ИИ будет непрерывно анализировать все данные, то диагностировать лихорадку на ранней стадии будет гораздо проще.

Во время пандемии для выявления людей с лихорадкой применяют измерение температуры, однако в разное время суток она может быть разной. Кроме того, не у всех 36,6 это нормальная температура тела.

Ученые сравнивают измерения температуры тела тепловизором, например, перед входом в магазин, с улавливанием одного слога из целого слова в минуту. Непрерывный мониторинг показателей, напротив, отслеживает состояние здоровья конкретного человека и в случае характерных именно для него изменений сообщит о признаках недомогания.

Авторы опубликовали результаты наблюдений за 50 пациентами, которые поделились с разработчиками своими медицинскими данными после обнаружения COVID-19. Всего в их исследовании примут участие 65 тысяч добровольцев. Такой объем данных позволит разработать алгоритм, который будет предсказывать появление основных симптомов гриппа и COVID-19 — лихорадки, кашля и усталости, уверены ученые.