0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Степанов рассказал, на каком этапе находится разработка украинской вакцины от коронавируса

Степанов рассказал, на каком этапе находится разработка украинской вакцины от коронавируса

В Украине не начались клинические испытания украинского кандидата в вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он объяснил, что перед стартом клинических испытаний нужно произвести хотя бы 100 тысяч доз вакцины.

“Были пройдены доклинические испытания, сейчас идет процесс по инициации клинических испытаний. Была избрана соответствующая производственная база, где должны произвести эти вакцины для начала прохождения клинических испытаний», – отметил министр.

Глава Минздрава рассказал, что это одно из украинских фармпредприятий.

«Для начала нужно произвести не менее 100 тысяч доз вакцины, поэтому там идет процесс, но этот процесс невозможно завершить за один месяц”, – резюмировал Степанов.

Справка Finance.ua:

  • В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что над созданием украинской вакцины от коронавируса работали полгода.
  • Разработку и исследование украинской вакцины оценили в более 100-150 млн гривен.
  • Украинское правительство надеется, что вакцина от коронавируса будет бесплатной для всего населения. Такую идею можно будет реализовать благодаря сотрудничеству с глобальной программой COVAX.
По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минздрав Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.