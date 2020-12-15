Степанов рассказал, на каком этапе находится разработка украинской вакцины от коронавируса

В Украине не начались клинические испытания украинского кандидата в вакцины от коронавируса.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Он объяснил, что перед стартом клинических испытаний нужно произвести хотя бы 100 тысяч доз вакцины.
“Были пройдены доклинические испытания, сейчас идет процесс по инициации клинических испытаний. Была избрана соответствующая производственная база, где должны произвести эти вакцины для начала прохождения клинических испытаний», – отметил министр.
Глава Минздрава рассказал, что это одно из украинских фармпредприятий.
«Для начала нужно произвести не менее 100 тысяч доз вакцины, поэтому там идет процесс, но этот процесс невозможно завершить за один месяц”, – резюмировал Степанов.
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