Мука растет в цене. Сколько будет стоить хлеб

Цены на муку повысились, но это меньше отразится на стоимости хлеба из-за большой конкуренции на рынке.

В этом году украинские аграрии собрали на 7 млн т зерновых меньше, чем обычно, рассказал глава ОО “Мукомолы Украины” Родион Рыбчинский в эфире “Украина 24”.

“Это меньший урожай в статистическом виде. В текущем году собрали 25,1 миллиона тонн пшеницы, в прошлом — 28,3 миллиона тонн. А для внутреннего потребления, в частности кормления животных, требуется 8,5 миллиона тонн. То есть не стоит нагнетать панику”, – говорит Рыбчинский.

По его словам, мука вырастет в цене, потому что 90% себестоимости муки — это цена пшеницы.

“Растет себестоимость пшеницы, мы покупаем ее у сельхозпроизводителей, и 90 процентов цены переносим на себестоимость муки. Цена последней за 2 месяца выросла на 2 тысячи гривен за тонну. Хлеб при этом подорожал примерно на 10 процентов, потому что хлебопекарные предприятия не могут постоянно повышать цены из-за конкуренции на рынке”, – говорит эксперт.

По его словам, не только цена муки влияет на цены.

“С 1 января повышается минимальная зарплата, значит, увеличиваются налоги с зарплат, которые платит каждое предприятие. Ежемесячно меняется цена на тепло и электроэнергию. Все эти составляющие переносятся на готовую продукцию”, — рассказал он.