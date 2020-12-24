Как правильно заряжать смартфон: 7 советов

Эти семь советов помогут продлить жизнь батареи вашего смартфона и сделают его использование более безопасным.

Не разряжайте до нуля. Чтобы продлить жизнь аккумулятора, заряжайте его, например, до 95%, а не до 100%. Аналогично с разрядом: не стоит часто давать батарее садиться до 0% – пробуйте ставить устройство на зарядку уже при 20-30%. В этом случае расходуется лишь часть полного цикла (0,7, 0,5 и т.д.). Да, ранее телефон рекомендовалось обязательно разряжать до конца и заряжать до 100%. Но это относится к старым NiMH-батареям с так называемым «эффектом памяти» – им и правда был нужен полный цикл. У нынешних литий-полимерных батарей такого свойства нет.

Не бойтесь использовать смартфон во время зарядки.

Очень популярно мнение, что использование смартфона во время зарядки убивает аккумулятор – якобы тот перегревается и быстро выходит из строя, а то и вовсе взрывается у владельца в руках.

На самом деле, это теоретически может произойти, но из-за использования некачественных зарядных устройств, о чем мы поговорим ниже. Если у вас оригинальное или качественное сертифицированное зарядное устройство, то беспокоиться можно только о том, что при активном использовании у розетки смартфон будет заряжаться дольше обычного.

Смело заряжайте ночью. В основе мифа о вреде длительной ночной зарядки лежит то же самое правило, из которого следует, что для аккумулятора очень вреден перегрев. Поэтому считается, что ночью из-за длительного подключения к электросети батарея смартфона перегревается и быстрее выходит из строя.

Все современные смартфоны имеют встроенный контроллер. Как только аккумулятор заряжен на 100%, зарядка прекращается. В конце концов, можно просто прикоснуться утром к смартфону, убедиться, что он холодный, и успокоиться. Однако зарядка до 100% не очень полезна, как мы писали выше, но это уже другая история.

Используйте качественное зарядное устройство. В популярной рекомендации использовать только оригинальное зарядное устройство есть здравый смысл, но мы перефразируем ее, заменив слово «оригинальный» на «качественный». Проще говоря, не обязательно спонсировать производителя своего смартфона, но и экономить на зарядном устройстве тоже не стоит. Нужно выбирать сертифицированный товар, в котором соблюдаются все стандарты при изготовлении.

В частности, зарядки для гаджетов Apple должны быть сертифицированы по стандарту Power Delivery, а для Xiaomi – по Quick Charge и т.д. Если стандарт ЗУ не подходит вашему смартфону, процесс заряда батареи займет больше времени.

Используйте беспроводную зарядку правильно. В случае с беспроводной зарядкой единственное, о чем стоит побеспокоиться, так это о ее продолжительности. Многие пользователи кладут смартфон на зарядное устройство урывками, буквально интервалами по 15 минут. Положил, взял что-то посмотреть или кому-то ответить, снова положил и т.д.

Мы рекомендуем заряжать смартфон в течение длительного времени, как и в случае с проводной зарядкой. Иначе можно быстрее “убить” аккумулятор из-за слишком большого количества циклов перезаряда.

Быстрая зарядка – это не страшно. Практически достигнув предела в емкости аккумуляторов, производители нашли другой способ улучшить автономность смартфонов – это технология быстрой зарядки. Благодаря ей не обязательно оставлять гаджет на ночь возле розетки и постоянно возить с собой тяжелый пауэрбанк – можно всего за полчаса, а то и за 15 минут восстановить половину заряда аккумулятора.

Некоторые опасаются использовать быструю зарядку, особенно очень мощную (сейчас на рынке уже есть ЗУ мощностью 65 Вт, а также появились 100 – и 125-ваттные модели). Причина та же – приводит к перегреву и уменьшению ресурса. Скептики уверяют, что за полученные за 15 минут 50% заряда в итоге придется заплатить уменьшенным сроком службы батареи или даже всего смартфона.

Экономьте заряд правильно. Когда возможности быстро зарядить смартфон нет, но нужно продлить время его работы, попробуйте отключить авторегулировку яркости экрана (и, соответственно, установить ползунок яркости на минимум). Кроме того, при возможности отключите мобильный интернет (LTE и 3G) и используйте Wi-Fi. Во время поездок на общественном транспорте, например, в метро, ​​можно и вовсе включить авиарежим, чтобы драгоценный заряд не тратился на переключение между передатчиками на станциях.

Bluetooth может не сильно расходовать заряд, если ваши устройства используют пятую версию протокола. А вот если одно из них работает по старому стандарту, то аккумулятор смартфона может садиться быстрее.