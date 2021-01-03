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Что нужно знать о работе по совместительству

Что нужно знать о работе по совместительству

Многие инициативных граждан получают повышенное вознаграждение, работая по совместительству. Под совместительством принято понимать выполнение, кроме своей основной, другой работы на условиях трудового договора. Несмотря на востребованность, совместительство почти не урегулировано трудовым законодательством и в частности Кодексом законов о труде Украины (КЗоТ). Поэтому на практике могут возникать проблемные вопросы.

В службе занятости рассказали о том, какие существуют особенности при приеме на работу по совместительству.

  • Специфика трудоустройства на работу по совместительству.

Факт заключения трудового договора на условиях совместительства должен быть отражен в заявлении работника и в приказе (распоряжении) работодателя. Работник, который устраивается на работу по совместительству, не должен предъявлять трудовую книжку. Запись о работе по совместительству может быть по желанию работника занесена в трудовую книжку по основному месту работы на основании справки с места работы по совместительству. При заключении трудового договора с совместителем необходимо до начала выполнения работы направить в налоговые органы письменное сообщение.

  • Необходимость согласования графиков рабочего времени и времени отдыха на двух работах.

Работа может выполняться по нескольким трудовым договорам, которые заключены с одним работодателем (внутреннее совместительство), а может выполняться по нескольким трудовым договорам, которые заключены с разными работодателями (внешнее совместительство). При этом должность, которую занимает работник по совместительству, может быть аналогична должности по основному месту работы. Однако во избежание накладок в графике работы, работодатель имеет право попросить справку с основного места работы с указанием часов, графиков рабочего времени.

  • Право на получение пособия по временной нетрудоспособности по основному месту работы и по месту работы по совместительству.

Пособие по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам предоставляются как по основному месту работы, так и по совместительству. В случае работы по совместительству, по трудовому договору одновременно с ведением предпринимательской деятельности основанием для назначения пособия является копия листа нетрудоспособности. Если лицо работает на нескольких работах по совместительству, дополнительно прилагаются справки о средней заработной плате по местам работы по совместительству.

  • Особенности регулирования труда по совместительству в бюджетном секторе.

Постановлением КМУ №245 установлены следующие особенности: (1) рабочее время по совместительству не может превышать 4 часа в день и полного рабочего дня в выходной; (2) руководители государственных предприятий, учреждений, организаций, их заместители, руководители структурных подразделений госпредприятий и их заместители не имеют права работать по совместительству (за исключением научной, преподавательской, медицинской и творческой деятельности).

  • Исключения для совместителей при проведении мероприятий по сохранению рабочих мест и социальной защиты безработных.

Статьей 7-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» предусматриваются мероприятия по профилактике наступления страховых случаев. К профилактическим мероприятиям относятся финансирование расходов работодателя на оплату труда работников, которые с целью предотвращения увольнения временно переведены с их согласия на другую работу (до 6 месяцев в течение года). Однако финансирование расходов на оплату труда не производится для лиц, работающих по совместительству.

Кроме того, работникам по совместительству не предоставляется пособие по частичной безработице и/или пособие по частичной безработице на период карантина, предусмотренные Законом Украины «О занятости населения».

При этом в случае увольнения лица по основному месту работы оно не может зарегистрироваться в качестве безработного и получать пособие по безработице, пока есть занятость по основному месту работы. На это обращают внимание специалисты по кадровому делу.

По материалам Finance.UA
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