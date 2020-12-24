Coca-Cola сократит 2200 рабочих во всем мире

Крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков Coca-Cola заявил, что сократит 2200 рабочих мест по всему миру, в том числе 1200 в США. Как сообщает CNBC, пандемия коронавируса ускоряет усилия по реструктуризации компании, она намерена сократить расходы на фоне закрытия баров, кинотеатров и стадионов, которые продают ее напитки.
По состоянию на начало 2020 года в Coca-Cola работало около 86 000 сотрудников. Но пандемия нанесла удар по доходам и увеличила расходы гиганта на производство напитков. Около половины его продаж обычно приходится на потребителей, которые пьют его напитки вне дома.
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В целом компания планирует потратить от $350 до $550 млн на выходное пособие.
В этом году Coca-Cola объявила, что сократит количество своих 430 брендов примерно на 50% до 200, сужая свой портфель продуктов. Она прекратила выпуск своих брендов Tab и Zico, а в начале этого года закрыла бизнес по производству фруктовых соков и смузи Odwalla.
Компания сообщила о выручке в размере $8,65 млрд за квартал, который закончился 25 сентября, что на 9% меньше, чем в прошлом году, но является улучшением по сравнению со II кварталом, когда выручка упала на 28%. Прибыль в третьем квартале упала примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1,74 млрд.
Акции Coca-Cola, рыночная стоимость которой составляет $230 млрд, выросли на дневных торгах менее чем на 1%. В 2020 году акции упали на 3%.
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