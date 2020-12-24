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В 2020 году с улиц Киева эвакуировали более 50 тысяч авто

В 2020 году с улиц Киева эвакуировали более 50 тысяч авто

Столичная инспекция по парковке в течение 2020 года провела почти 50 тысяч эвакуаций авто с киевских улиц на штрафплощадки.

Об этом во время отчета заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Общая сумма штрафов, удержанных в бюджет города, составила почти 25 миллионов гривен.

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По словам мэра, в этом году в центре Киева обустроили новую штрафплощадку на 600 мест.

Кстати, самыми распространенными нарушениями, за которые эвакуируют авто, являются остановка на пешеходном переходе, остановка на выезде с прилегающих территорий, на полосах общественного транспорта, перекрестках, остановках общественного транспорта.

Справка Finance.ua:

  • Для того чтобы забрать авто, сначала нужно оплатить штраф за нарушение правил парковки согласно протоколу, за эвакуацию и за хранение авто на штрафплощадке.
  • Чтобы забрать авто, нужно иметь при себе следующие документы: квитанции об уплате, утвержденное заявление на возврат авто, техпаспорт, водительские права, документ, подтверждающий право собственности или страховку, документ, подтверждающий право пользования автомобилем, если он зарегистрирован на другого владельца (необходимо для юрлица и в случае еврорегистрации).
  • В приложении Kyiv Smart City есть возможность доплатить за хранение эвакуированного автомобиля на штрафплощадке. Если владелец не успевает забрать авто со штрафплощадки до конца оплаченного срока хранения, он может продлить этот срок, доплатив через приложение необходимое количество дней.
По материалам depo.ua
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