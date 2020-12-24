В 2020 году с улиц Киева эвакуировали более 50 тысяч авто

Столичная инспекция по парковке в течение 2020 года провела почти 50 тысяч эвакуаций авто с киевских улиц на штрафплощадки.
Об этом во время отчета заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Общая сумма штрафов, удержанных в бюджет города, составила почти 25 миллионов гривен.
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По словам мэра, в этом году в центре Киева обустроили новую штрафплощадку на 600 мест.
Кстати, самыми распространенными нарушениями, за которые эвакуируют авто, являются остановка на пешеходном переходе, остановка на выезде с прилегающих территорий, на полосах общественного транспорта, перекрестках, остановках общественного транспорта.
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