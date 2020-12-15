Межбанк: завершение недели будет нестандартным

Пятница на валютном рынке пройдет достаточно нестандартно для завершения недели. Особого снижения деловой активности, которое традиционно происходит перед выходными – в этот раз не произойдет. По нашим прогнозам, объем операций на торгах 18 декабря будет в пределах до $160-200 млн при заключении до 490 – 580 сделок.
Основной причиной такого развития событий будет фактор бюджетных платежей у клиентов. С учетом предстоящих выходных – у них остается очень мало времени для расчетов с государством по налогам и сборам и это заставит компании сегодня активно присутствовать на валютном рынке.
Кроме этого, следующая рабочая неделя уже будет короткой из-за празднования католического Рождества как в Украине, так и в мире. Это также заставляет бизнес спешить с закрытием своих валютных операций перед чередой новогодних праздников и обеспечит неплохую статистику торгов. Тем более, что в связи с неопределенностью по дальнейшему курсовому тренду на межбанке – большинство клиентов не станет брать на себя дополнительные курсовые риски и станет закрывать свои операции по текущим котировкам, а не играть в курсовую рулетку.
Спекулянты продолжат попытки максимально раскачать курс доллара в течение дня, а также будут зарабатывать на колебаниях евро как на международных рынках по паре евро/доллар, так и на курсе евро относительно гривны.
Курсы межбанка по нашему прогнозу 18 декабря будут в пределах: доллар – коридор 27,65- 27,90 гривен, евро – коридор 33,75 – 34,15 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,82 / 27,84
евро – 34,08 / 34,10
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