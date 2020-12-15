"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)

“Укрзализныця” в 2021 году намерена закупить новые вагоны на деньги, выделяемые из госбюджета.

Руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления “Укрзализныци” Александр Шевченко на своей странице в Facebook рассказал, что компания собрала уже несколько пожеланий для новых вагонов.

В четверг, 17 декабря, в Киеве компания провела выставку, в ходе которой украинцы могли внести свои предложения по поводу того, какими должны быть новые пассажирские вагоны.

Теперь “Укрзализныця” проведет анализ и будет определяться с техническим заданием.

Что нового в вагонах:

Раздельное кондиционирование в каждом купе;

USB -зарядки и розетки на каждом месте;

4 режима освещения в сочетании с управляемым светом для чтения;

Табло занятости туалетов на панели управления над дверью купе;

Также еще не решены вопросы относительно вендинговых аппаратов (автоматы с едой), ковров, отсеков для перевозки велосипедов, емкости для багажа под сиденьем и одноразовой кровати.



Фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua



Фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua



Фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua



Фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua