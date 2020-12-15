Банки в следующем году ускорят оцифровку услуг

Цифровизация банковского бизнеса не прекратится после отмены локдаунов, карантинов и требований социального дистанцирования.

Об этом банкиры рассказали во время круглого стола «Банковская система в 2021 году: вызовы и перспективы», который провел онлайн «Финансовый клуб».

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“Положительный момент кризиса в том, что он задал вектор более динамичный на изменения в технологиях и усилит прогресс в банковском секторе», – сказал председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.

Но при этом он говорит о различиях в продвижении цифровых решений онлайн и продуктов и бизнес-процессов в отделениях. “Отделения будут существовать и в дальнейшем, но проникновение онлайн-решений банков на сегодня настолько востребовано, что клиент с жаждой их потребляет», – говорит банкир.

«Новые возможности дает удаленная идентификация и верификация. А интеграция с «Дією» дает сумасшедшие возможности, поскольку мы в онлайн-режиме можем получать больший объем информации. И мы уже можем делать потенциальным клиентам более сфокусированные на них предложения», – сказал господин Власенко.