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Межбанк: Альфа-Банк удержал котировки своими сделками

Межбанк: Альфа-Банк удержал котировки своими сделками

Четверг на валютном рынке прошел достаточно разнонаправленно.

С одной стороны, за день курс доллара в начале просел со стартовых 27,83/27,85 до 27,77/27,79 гривен к 11 часам, а затем постепенно поднялся до 27,8050/27,825 к 12 часам и до 27,85/27,87 к обеду. Во второй половине дня произошла очередная коррекция и сессия завершилась на отметке 27,82/27,84 гривен – то есть почти на уровне начала торгов.

При этом, НБУ на рынок не выходил, а основной крупный покупатель Альфа-Банк практически удержал своими сделками котировки в середине дня.

С другой стороны, ситуация по евро пока тоже не дала однозначных ответов ни клиентам, ни самим банкам по дальнейшим перспективам евровалюты относительно гривны хотя бы на ближайшее время. Реакция международных рынков на решения ФРС США (процентные ставки практически остались на том же минимальном уровне, а политика количественного смягчения будет продолжена) на фоне оптимизма по возможностям вакцин в борьбе с коронавирусом – фактически укрепила позиции евро относительно доллара и усиливает желание инвесторов поиграть с более рисковыми активами и делать ставку на скорое восстановление мировой экономики.

В сочетании с ближайшими перспективами по вливанию в экономику США нового потока не обеспеченных ничем долларов – это приводит к росту цен на нефть и частично на другое сырье, а также на золото.

Но Украина пока не является ведущим игроком на этих рынках и поэтому лишь реагирует на текущие изменения на внешних рынках. По факту, за день евро в начале сессии просел с утренних 34,044/34,0661 гривен до 33,9821/34,0038 к 11 часам, а затем постепенно вырос до 34,0878/34,1095 к концу торгов.

В конечном итоге, сегодня весь день украинский рынок чего-то ждал и так никакой определенности и не получил. Такое затишье обычно очень недолгое. И вскоре мы увидим окончательную реакцию нашего валютного рынка как на вчерашние решения ФРС США, так и на подорожание сырьевых рынков и золота. К сожалению, в основном эта реакция будет лишь констатацией фактов, происходящих на мировых площадках, так как наша экономика пока не позволяет стране играть серьезную роль в создании “погоды” на внешних рынках.

Главные события 17 декабря на межбанке:

1. Снижение курса доллара на 1 копейку – с утренних 27,83/27,85 до 27,82/27,84 гривен и рост евро на 4 копейки – с 34,0444/34,0661 до 34,0878/34,1095 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк на рынок не выходил.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 27,8061 гривен, а официальный на 18 декабря установлен на отметке 27,8184 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,82 / 27,84
евро – 34,07/ 34,10

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2240 / 1,2242

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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