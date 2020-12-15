Открытые данные в Украине развиты на 6% лучше, чем в среднем по ЕС - рейтинг

Украина заняла 17 место среди стран Европы в рейтинге зрелости сферы открытых данных со средним показателем в 84%, что на 6% выше среднего показателя стран ЕС.
Об этом говорится в отчете Европейского портала данных, сообщает Минцифры.
17 декабря ЕПД опубликовал ежегодный отчет по развитию открытых данных (Open Data Maturity Report 2020) в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. В этом году в отчет также вошли страны Восточного партнерства.
Отчет определяет степень зрелости сферы открытых данных по 4 основным параметрам: государственная политика, функционал национального портала открытых данных, качество и влияние открытых данных. По всем им Украину оценили выше или на уровне со средними показателями 27 стран-членов Евросоюза:
Украину отнесли к категории быстрого развития, вместе с Болгарией, Грецией, Италией, Кипром, Латвией, Литвой, Нидерландами, Германией, Словенией, Финляндией, Хорватией и Швецией.
“В Украине сфера открытых данных стремительно развивается с 2015 года и поддерживается международными донорами, так как открытые данные помогают бороться с коррупцией благодаря открытости и прозрачности информации для всех”, – комментируют в министерстве.
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