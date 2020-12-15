0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Открытые данные в Украине развиты на 6% лучше, чем в среднем по ЕС - рейтинг

Открытые данные в Украине развиты на 6% лучше, чем в среднем по ЕС - рейтинг

Украина заняла 17 место среди стран Европы в рейтинге зрелости сферы открытых данных со средним показателем в 84%, что на 6% выше среднего показателя стран ЕС.

Об этом говорится в отчете Европейского портала данных, сообщает Минцифры.

17 декабря ЕПД опубликовал ежегодный отчет по развитию открытых данных (Open Data Maturity Report 2020) в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. В этом году в отчет также вошли страны Восточного партнерства.

Отчет определяет степень зрелости сферы открытых данных по 4 основным параметрам: государственная политика, функционал национального портала открытых данных, качество и влияние открытых данных. По всем им Украину оценили выше или на уровне со средними показателями 27 стран-членов Евросоюза:

  • В категории государственной политики Украина получила 554 балла, или 85% – это средний показатель в ЕС. Из параметров категории лучше всего оценили государственную стратегию развития сферы открытых данных – 98%.
  • Единый государственный веб-портал открытых данных (https://data.gov.ua/) оценили в 569 баллов, или 88%, средний показатель в ЕС – 79%. В 100% оценили использования портала.
  • Относительно влияния открытых данных в различных сферах Украины, его оценили в 550 баллов, или 85%, против 72% в среднем по ЕС. Выше всего оценили социальное и экологическое влияние.
  • Качество данных, публикуемых на портале, и их соответствие международному стандарту получило 492 балла, или 78%. В странах ЕС показатель составляет 76%.

Украину отнесли к категории быстрого развития, вместе с Болгарией, Грецией, Италией, Кипром, Латвией, Литвой, Нидерландами, Германией, Словенией, Финляндией, Хорватией и Швецией.

“В Украине сфера открытых данных стремительно развивается с 2015 года и поддерживается международными донорами, так как открытые данные помогают бороться с коррупцией благодаря открытости и прозрачности информации для всех”, – комментируют в министерстве.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.