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В столице за год отремонтировали 1100 км дорог

В столице за год отремонтировали 1100 км дорог

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о результатах работы городской власти 2020 года. Глава Киева также обозначил планы на ближайшее будущее.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева со ссылкой на видеотрансляцию на сайте КГГА.

Кличко рассказал, что в 2020 году в столице отремонтировали 80 парков и скверов. Всего за 6 лет в Киеве обновили 494 парки и скверы. В следующем году следует ожидать продолжения работ в этом направлении.

“Планируем обновить знаковые для столицы парки: Мариинский, Крещатый, имени Тараса Шевченко, Голосеевский парк имени Рыльского. Завершим капитальный ремонт парка с водными объектами на Троещине и фитнес-парке “Лебединое”. Продолжим ремонтировать большие парки в разных районах столицы. В частности – “Интернациональный”, “Орленок” и Соломенский ландшафтный парк. Будем создавать новые зоны отдыха и возле водоемов. Такие, например, как парк у залива Берковщина”, – сообщил Кличко.

По словам мэра Кличко, за последние несколько лет Киев закупил 139 новых троллейбусов, 67 современных трамваев и 307 автобусов.

“Осенью этого года Киев получил уже более 160 из 200 новых современных автобусов МАЗ. Еще партию ожидаем в ближайшее часом… Наша задача в дальнейшем покупать современный транспорт, чтобы он в ближайшие годы вытеснил маршрутки”, – подчеркнул Кличко.

В своем отчете мэр отметил активное строительство метро на Виноградарь и обновления дорожной инфраструктуры.

“Только в этом году отремонтировали 134 объектов дорожной инфраструктуры. А за последние несколько лет обновили 360 улиц, мостов и путепроводов. Это – более 1100 километров дорог в Киеве. Также обновили более полутора тысяч придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы, которые тоже не ремонтировали десятилетиями”, – отметил Виталий Кличко.

По материалам РБК-Украина
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