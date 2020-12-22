Названа лучшая основная валюта мира в 2020 году

Шведская крона стала лучшей основной валютой мира в 2020 году. Такой статус она получила благодаря быстрому восстановлению после мартовских минимумов, что позволило ей стать лучшей валютой за год среди основных и второй в мире после гаитянского гурда.
По данным Bloomberg, который сравнил процентную динамику (против доллара США) нескольких валют, шведская крона смогла преодолеть весенний спад, вызванный пандемией коронавируса, быстрее швейцарского франка и датской кроны.
Одной из главных причин силы шведской валюты стала позиция Riksbank, который не стал снижать ставки для смягчения удара по экономике страны во время пандемии COVID-19.
Riksbank стал первым центробанком мира, который на практике применил политику отрицательных ставок. В июле 2009 года он снизил ставку репо, которая является его основным инструментом денежно-кредитной политики, до 0,25%, что, в свою очередь, опустило привязанную к ней ставку по депозитам до 0,25%.
Причем негативные ставки Riksbank ввел в период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. В дальнейшем Riksbank поднимал ставку репо до 2,00% и опускал до -0,50%. 8 января 2020 года регулятор поднял ее с 0,25% до 0,00%, где она и остается до сих пор.
К основным валютам традиционно также относят доллар США, евро, фунт стерлингов, японскую иену, швейцарский франк, канадский доллар.
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