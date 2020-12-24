Назвали самые опасные страны мира: место Украины (карта)

Аналитики компании International SOS, предоставляющей услуги в области охраны здоровья и безопасности, составили рейтинг самых опасных стран мира, и Украина попала в него, пишет lux.fm.
Рейтинг оформлен в виде карты под названием Travel Risk Map, на которой все страны обозначены разными цветами – в зависимости от уровня опасности.
Эксперты оценивали уровень безопасности стран по следующим критериям: политическая стабильность, вероятность социальных волнений, преступлений и хулиганства.
Безопасные государства выделены зеленым цветом, а самые опасные – бордовым.
Скрин карты Тravel Risk Map
Безопасные страны, которых оказалось не так уж и много:
Украина находится где-то посередине, но восточная часть нашего государства обозначена бордовым цветом.
Самые опасные “туристические направления” – Ирак, Афганистан, Сирия, Сомали и Ливия.
Также следует воздержаться от визитов в Республику Мали, Южный Судан, западные регионы Конго и восточную часть Нигерии.
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