Назвали самые опасные страны мира: место Украины (карта)

Аналитики компании International SOS, предоставляющей услуги в области охраны здоровья и безопасности, составили рейтинг самых опасных стран мира, и Украина попала в него, пишет lux.fm.

Рейтинг оформлен в виде карты под названием Travel Risk Map, на которой все страны обозначены разными цветами – в зависимости от уровня опасности.

Эксперты оценивали уровень безопасности стран по следующим критериям: политическая стабильность, вероятность социальных волнений, преступлений и хулиганства.

Безопасные государства выделены зеленым цветом, а самые опасные – бордовым.

Скрин карты Тravel Risk Map

Безопасные страны, которых оказалось не так уж и много:

На первом месте – Исландия,

Норвегия,

Дания,

Финляндия,

Словения,

Швейцария.

Украина находится где-то посередине, но восточная часть нашего государства обозначена бордовым цветом.

Самые опасные “туристические направления” – Ирак, Афганистан, Сирия, Сомали и Ливия.

Также следует воздержаться от визитов в Республику Мали, Южный Судан, западные регионы Конго и восточную часть Нигерии.