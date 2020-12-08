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В Минэкономики объяснили, как определяли размер "карантинной" помощи ФЛП

В Минэкономики объяснили, как определяли размер "карантинной" помощи ФЛП

Министр экономики Игорь Петрашко рассказал, почему в рамках программ поддержки бизнеса во время введенного правительством локдауна физические лица-предприниматели получат помощь в размере восемь тысяч гривен.

Об этом он рассказал в эфире “Сніданку з 1+1” 17 декабря.

“Когда дискутировали, какая сумма должна быть, то учитывали несколько факторов, – это минимальная зарплата, средняя зарплата в Украине (11 900 грн) и прогнозируемый период минимального закрытия. Именно поэтому дошли до такой суммы. Кроме того, проводили опросы и дискутировали с ассоциациями относительно того, какая компенсаций могла бы быть наиболее востребована. Учитывались и финансовые возможности”, – пояснил министр экономики.

Он отметил, что сейчас эта сумма единоразовая, ведь запланирована специально на время локдауна с 8 по 24 января.

“Если локдаун будет продлен, например, в январе или марте, то выплаты также будут”, – сказал он.

Finance.ua решил спросить читателей портала, поможет ли бизнесу президентская выплата в 8 тысяч. Подавляющее большинство опрошенных заявили о том, что этих средств будет недостаточно для того, чтобы поддержать предприятие во времена кризиса. Таких среди респондентов оказалось 61%.

Справка Finance.ua:

  • 8 декабря Президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой закон о поддержке людей и бизнеса в период действия карантинных ограничений.
  • В законе указано несколько видов выплат для ФЛП и их наемных работников. Выплаты производят на основании их заявлений в электронной форме, поданных через Единый государственный web-портал электронных услуг (“Дія”).

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По материалам ТСН
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