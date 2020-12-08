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Boeing наймет 160 пилотов в рамках возобновления эксплуатации самолета 737 MAX

Boeing наймет 160 пилотов в рамках возобновления эксплуатации самолета 737 MAX

Американская компания Boeing намерена нанять 160 пилотов в рамках программы по возвращению в эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы.

По данным агентства, нанятые пилоты будут работать в качестве инструкторов и наблюдателей для пилотов других авиакомпаний в течение 35 дней. У кандидатов на должность должно быть не менее 1 тыс. часов инструкторского опыта, а также лицензия на управление самолетом модели Boeing 737. Зарплата наемных инструкторов может достигать 200 тыс. долларов в год.

Как информировал Reuters, в рамках программы по возобновлению эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX также предусмотрено круглосуточное наблюдение за выполняемыми самолетами полетами, а также обучение бортпроводников общению с пассажирами, которые испытывают тревожность во время авиаперелетов.

Напомним, 18 ноября Федеральное авиационное управление (ФАУ) США выдало распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов Boeing 737 MAX. В нем отмечалось, что в дополнение к распоряжению об отмене указания о прекращении эксплуатации этих лайнеров ФАУ обнародовало Директиву летной годности, которая конкретизирует изменения в дизайне самолета, которые необходимо произвести для возобновления его полетов, и выпустило сообщение о поддержке летной пригодности для международного сообщества, а также опубликовало требования по подготовке пилотов для полетов на самолетах этой модели.

По материалам УНН
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