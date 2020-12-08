Межбанк: четверг будет идеальным днем для спекулянтов

Этот четверг будет идеальным днем для спекулянтов на нашем валютном рынке.
Во-первых, “напуганные” вчерашним вечерним ростом курса доллара до 27,835/27,855 гривен покупатели уже не будут выжидать “дна” по котировкам и надеяться на новое проседание, а станут гораздо сговорчивее по курсу. На страхах потенциальных покупателей валюты у спекулянтов появляется отличный шанс раскачать межбанк.
Во-вторых, полученные вчера почти 11 млрд гривен от погашений ОВГЗ (правда часть из них тут же пошла на покупку новых бумаг) – дали отдельным клиентам необходимый ресурс для покупки валюты, что увеличило спрос на нее уже с вечера среды. Это добавит платежеспособного спроса на валюту и сегодня.
В-третьих, скоро завершение года и с учетом приближения рождественских выходных в Европе и США – украинские компании будут спешить закрыть свои валютные обязательства, что также повлияет на активность клиентов на межбанке.
В-четвертых, решения ФРС США по процентным ставкам и дальнейшей политике по выкупу активов (по факту – объемам накачки американской экономики новыми деньгами), а также комментарии по ним чиновников гарантируют валютные ралли по паре евро/доллар в течение дня и это немедленно будет отражаться на поведении евро относительно гривны как на межбанке, так и на наличном рынке.
Все эти факторы создают отличную возможность для заработков спекулянтам.
В пользу гривны играет фактор периода бюджетных проплат у клиентов, так как с учетом предстоящих выходных у них остается очень мало времени для расчетов по налогам с государством. Это простимулирует рост предложения валюты на торгах со стороны экспортеров и одновременно уменьшит аппетиты покупателей-импортеров. Кроме этого, часть компаний рассчитывается с персоналом за первую половину декабря и на это им тоже нужна гривна.
По расчетам Finance.ua, объем операций на торгах 17 декабря будет в пределах до $ 170-210 млн при заключении до 490 – 550 сделок.
Наличный рынок продолжит оставаться заложником ситуации на межбанке и обменники будут периодически менять свои ценники в течение дня в зависимости от поведения курса на межбанке. Особенно по евро.
Курсы межбанка по нашему прогнозу 17 декабря будут в пределах: доллар – коридор 27,70- 27,95 гривен, евро – коридор 33,75 – 34,15 гривен.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 27,70 -28,10 гривен. По евро банки будут страховать свои риски больше и у них коридор будет значительно шире 33,60 – 34,25 гривен, а в обменках финкомпаний он традиционно будет меньше – в пределах 33,70 – 34,15.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,83 / 27,85
евро – 33,94 / 33,97
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