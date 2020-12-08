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Правительство утвердило перечень из 49 фондовых бирж

Правительство утвердило перечень из 49 фондовых бирж

Кабинет Министров утвердил перечень фондовых бирж и требования к признанию акций (долей) публичных компаний находящимися в обращении на указанной фондовой бирже.

Соответствующее решение одобрено на заседании правительства 16 декабря, сообщает Минфин.

Проектом правительственного постановления в частности:

  • утверждается перечень фондовых бирж, на которых находятся в обращении акции (доли) публичных компаний, в который вошло 49 фондовых бирж;
  • устанавливается, что акции (доли) публичных компаний признаются находящимися в обращении на указанной фондовой бирже при условии их пребывания в листинге такой биржи;
  • предоставляется право Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку инициировать в дальнейшем внесение изменений в указанный перечень бирж.

Из 144 мировых фондовых бирж были исключены:

  • биржи стран, которые находятся в сером и черном списках согласно FATF;
  • биржи стран, из которых в Украину не идут инвестиции;
  • биржи развивающихся стран;
  • биржи РФ.

Принятое постановление дает возможность реализовать нормы подпункта 392.4.2 пункта 392.4 статьи 392 Налогового кодекса Украины, которым установлено, что скорректированная прибыль контролируемой иностранной компании не подлежит включению в общий налогооблагаемый доход, не является объектом налогообложения налогом на прибыль предприятий контролирующего лица в случае, если выполняется любое из условий, определенное подпунктами 392.4.2.1 – 392.4.2.3 пункта 392.4 статьи 392 Кодекса (вступает в силу с 1 января 2021 года).

Напомним, в сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал создание фондового рынка в Украине.

По материалам Финансовый клуб
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