Правительство утвердило перечень из 49 фондовых бирж

Кабинет Министров утвердил перечень фондовых бирж и требования к признанию акций (долей) публичных компаний находящимися в обращении на указанной фондовой бирже.
Соответствующее решение одобрено на заседании правительства 16 декабря, сообщает Минфин.
Проектом правительственного постановления в частности:
Из 144 мировых фондовых бирж были исключены:
Принятое постановление дает возможность реализовать нормы подпункта 392.4.2 пункта 392.4 статьи 392 Налогового кодекса Украины, которым установлено, что скорректированная прибыль контролируемой иностранной компании не подлежит включению в общий налогооблагаемый доход, не является объектом налогообложения налогом на прибыль предприятий контролирующего лица в случае, если выполняется любое из условий, определенное подпунктами 392.4.2.1 – 392.4.2.3 пункта 392.4 статьи 392 Кодекса (вступает в силу с 1 января 2021 года).
Напомним, в сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал создание фондового рынка в Украине.
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