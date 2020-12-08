Межбанк: рынок опять начинает лихорадить

В эту среду украинский валютный рынок показал все свои “возможности” и нюансы. Стартовые котировки по доллару 27,67/27,685 были значительно ниже вчерашнего закрытия 27,755/27,775 гривен, а предложение превышало спрос. Это дало основание части потенциальных покупателей надеяться на дальнейшее падение курса и они не торопились заключать свои сделки. Нацбанк решил воспользоваться моментом и уже с самого утра выкупил $20 млн по 27,70 гривен, а потом попытался еще и докупиться по 27,67 гривен.

Затем наступил период “разброда и шатания” отдельных участников торгов в части покупок/продаж небольших лотов и на 11 часов курс вырос до 27,71/27,73 гривен.

Ближе к полудню на рынок уже вышли почти все основные игроки из местных клиентов и спрос начал превышать предложение. Результат – 27,735/27,755 на 12:00 и 27,755/27,775 гривен за доллар ближе к 13 часам.

Перед самым обедом и сразу после него спрос на валюту резко вырос. По мнению участников торгов в этот момент сработало два фактора: 1)начали заходить средства от погашения ОВГЗ предыдущих выпусков и процентов по целому ряду облигаций и 2) часть клиентов испугались роста котировок и предпочла закрыться по своим покупкам сразу. Это резко изменило соотношение спроса и предложения на межбанке и котировки быстро пошли вверх. Если к 14 часам они еще были в пределах 27,755/27,775 гривен, то на 15 часов доллар вырос до 27,80/27,82 гривен, в 16:00 американская валюта котировалась уже по 27,82/27,84 гривны, а завершилась сессия уровнем 27,835/27,855. Рост котировок обрадовал экспортеров, так как впереди период бюджетных платежей и лишняя гривна от продажи валютной выручки им только на руку.

Реагировал на это и наличный рынок, где к вечеру сегодняшнего дня котировки продажи доллара в обменниках финкомпаний выросли с утренних 27,90 до 28 гривен.

Подорожал и евро. На межбанке – до 33,95/33,97 гривен, а на наличном рынке евровалюту вечером в среду уже продавали по 33,85-34 гривны. Тут сработали два фактора. Местный – рост курса доллара привел к автоматическому пересчету и котировок евро относительно гривны, а также международный – начались валютные ралли по паре евро/доллар в связи с проведением заседания ФРС США.

Валютный рынок опять начинает лихорадить.

Главные события 16 декабря на межбанке:

1. Рост курса доллара с утренних 27,67/27,685 до 27,835/27,855 гривен и евро с 33,6328/33,6511 до 33,9475/33,9719 к концу сессии.

2. Нацбанк рано утром выходил на рынок и купил $20 млн по 27,70 гривны, а затем пытался дополнительно покупать валюту по 27,67 гривен, но уже без особого успеха.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 27,7176 гривен, а официальный на 17 декабря установлен на отметке 27,7373 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,80 / 27,82

евро – 33,87 / 33,90

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2181 / 1,2183

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