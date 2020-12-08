Кого несмотря на карантин ищут работодатели

По состоянию на 1 декабря 2020 года количество вакансий, которые работодатели подали в Госслужбу занятости, составляет 58 тысяч.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

“Неизменной остается тенденция высокого спроса на работников с инструментом. Швея, слесарь-электромонтер, электрогазосварщик, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию, монтер пути – вот топ-5 самых популярных запросов от работодателей Украины”, – сообщают в службе занятости.

По профессиональным группам наибольшим спросом пользовались:

рабочие с инструментом (24%),

рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (16,7%),

более 13% – профессионалы,

12,4% – простейшие профессии.