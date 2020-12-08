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Кого несмотря на карантин ищут работодатели

Кого несмотря на карантин ищут работодатели

По состоянию на 1 декабря 2020 года количество вакансий, которые работодатели подали в Госслужбу занятости, составляет 58 тысяч.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

“Неизменной остается тенденция высокого спроса на работников с инструментом. Швея, слесарь-электромонтер, электрогазосварщик, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию, монтер пути – вот топ-5 самых популярных запросов от работодателей Украины”, – сообщают в службе занятости.

По профессиональным группам наибольшим спросом пользовались:

  • рабочие с инструментом (24%),
  • рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (16,7%),
  • более 13% – профессионалы,
  • 12,4% – простейшие профессии.

Средняя заработная плата в вакансиях по состоянию на 1 декабря составляла 7443 грн.

Справка Finance.ua:

  • Работник имеет право на оплату своего труда на основании заключенного трудового договора.
  • Пенсионный фонд Украины утвердил средний показатель заработной платы за октябрь в сумме 10 887 гривен 46 копеек.

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По материалам Finance.UA
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