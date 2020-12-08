В ноябре вкладчикам банков-банкротов возместили 26,7 миллиона

В ноябре выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составили 26,7 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что в ноябре 2020 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, которые находятся в управлении Фонда, составили 26,7 млн грн. Всего за январь-ноябрь 2020 года вкладчики получили возмещения на общую сумму 373,7 млн грн.
По состоянию на 1 декабря 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывалось 73 действующих банка. На начало декабря 2020 года продолжается ликвидация 48 неплатежеспособных банков, ликвидация 48 банков завершена.
Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 декабря 2020 года, составила 15,69 млрд грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-ноябре 2020 года поступило около 4,07 млрд грн.
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