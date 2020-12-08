Hennessey представила новый гиперкар Venom F5 (фото)

Американская компания Hennessey опубликовала финальные характеристики и фотографии своего нового гиперкара Venom F5. Авто получило двигатель V8 с двумя турбинами, а его максимальная скорость – 500 км/ч.

Пока большинство автопроизводителей готовится к полной электрификации своих авто, некоторые компании продолжают выпускать модели с силовыми установками впечатляющего объема и мощности.

Одна из таких компаний – американский тюнинговый бренд Hennessey Performance.

На днях представители этой компании раскрыли финальные характеристики нового гиперкара Venom F5 – его кузов полностью выполнен из углерода, а в качестве силовой установки используется 6,6-литровый V8 с двумя турбинами.



Фото: motortrend.com

Мощность двигателя – более 1800 л. с., а крутящий момент – около 1600 Нм. При этом, масса авто – 1360 кг.

Производитель заявляет, что разгон до 100 км/ч у этого авто составляет менее трех секунд, от 0 до 200 км/ч – 4,7 секунды, от 0 до 300 км/ч – 8,4 секунды, а от 0 до 400 км/ч – 15,5 секунды.



Фото: motortrend.com

Максимальная скорость авто составляет 500 км/ч.

Всего компания выпустит 24 экземпляра таких авто (12 для США и 12 для остального мира), и стоимость каждого из них составит $2,1 млн.