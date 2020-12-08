0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

Hennessey представила новый гиперкар Venom F5 (фото)

Hennessey представила новый гиперкар Venom F5 (фото)

Американская компания Hennessey опубликовала финальные характеристики и фотографии своего нового гиперкара Venom F5. Авто получило двигатель V8 с двумя турбинами, а его максимальная скорость – 500 км/ч.

Пока большинство автопроизводителей готовится к полной электрификации своих авто, некоторые компании продолжают выпускать модели с силовыми установками впечатляющего объема и мощности.

Одна из таких компаний – американский тюнинговый бренд Hennessey Performance.

На днях представители этой компании раскрыли финальные характеристики нового гиперкара Venom F5 – его кузов полностью выполнен из углерода, а в качестве силовой установки используется 6,6-литровый V8 с двумя турбинами.


Фото: motortrend.com

Мощность двигателя – более 1800 л. с., а крутящий момент – около 1600 Нм. При этом, масса авто – 1360 кг.

Производитель заявляет, что разгон до 100 км/ч у этого авто составляет менее трех секунд, от 0 до 200 км/ч – 4,7 секунды, от 0 до 300 км/ч – 8,4 секунды, а от 0 до 400 км/ч – 15,5 секунды.


Фото: motortrend.com

Максимальная скорость авто составляет 500 км/ч.

Всего компания выпустит 24 экземпляра таких авто (12 для США и 12 для остального мира), и стоимость каждого из них составит $2,1 млн.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.