Банк Ахметова отсудил у Укрзализныци $22 млн долга

Северный апелляционный хозсуд 7 декабря отказался удовлетворить жалобу государственной “Укрзализныци” (УЗ) и оставил без изменений решение Хозсуда Киева от 28.08.2020 г. Данным решением суд одобрил иск банка ПУМБ Рината Ахметова к УЗ относительно взыскания с нее в пользу финучреждения $22 млн долга. Задолжала “Донецкая железная дорога” по трем кредитным договорам 2013 года.

При этом суды первой и апелляционной инстанций сослались на выводы Большой палаты Верховного Суда. Последняя посчитала, что “Укрзализныця” является правопреемником ГП “Донецкая железная дорога” с даты госрегистрации АО “Укрзализныця”. А отсутствие в передаточном акте ГП от августа 2015-го определенного имущества или обязательств не свидетельствует о том, что УЗ не стала правопреемником по ним.

УЗ как единственный правопреемник приняла все имущество и все обязательства предприятий, которые прекращаются путем слияния. В июле-сентябре 2016-го суды первой и апелляционной инстанций в рамках этого дела уже удовлетворили требования ПУМБ, и УЗ в октябре того же года уплатила банку 628,4 млн грн. Но в декабре 2016-го Высший хозсуд отменил решение судов предыдущих инстанций и отправил спор на рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, что и Западный апелляционный хозсуд 3 ноября отказался удовлетворить апелляционную жалобу “Укрэнерго” и оставил без изменений решение Хозсуда Львовской области от 17 августа 2020-го, которым госкомпании опять было отказано в удовлетворении иска к “ДТЭК Западэнерго” на 425,8 млн грн.