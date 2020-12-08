В ГНС рассказали, кого в Украине проверяли в первую очередь

Малый и средний бизнес практически не проверялся, проверки основном касались рисковых операций крупного бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Законодательные ограничения на проведение проверок привели к значительному уменьшению их количества. За 11 месяцев текущего года проведено 21,9 тыс. документальных проверок, за соответствующий период прошлого года – 36,5 тыс. То есть на 40%, или на 14,6 тыс. меньше.
Такими проверками были охвачены только 0,6% всех плательщиков, состоящих на учете. Из них субъектов крупного предпринимательства – 14 проц., среднего – 2 проц., малого – 0,5 процента.
Фактических проверок проведено 14,1 тыс., что равно показателю прошлого года. Тогда их количество составляло 14,8 тысячи.
В то же время, в условиях запрета на проверки бизнеса налоговая служба получает многочисленные обращения о нарушениях законодательства по вопросам неоформленных трудовых отношений и сдачи в аренду гражданами квартир без уплаты в бюджет причитающихся сумм налогов.
Так, во II полугодии 2020 года только в адрес центрального аппарата ГНС поступило 262 обращения граждан, в которых содержалась информация о более 800 фактах неоформления трудовых отношений.
Реагируя на обращение по фактам сдачи имущества в аренду без уплаты налогов, налоговики разъясняют владельцам квартир положения Налогового кодекса Украины относительно обязанности декларирования доходов от сдачи квартир в аренду и необходимости уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора.
Сейчас проверки владельцев квартир на соблюдение ими требований налогового законодательства на сегодня не проводятся в связи с введением моратория на проведение проверок.
В связи с введением на территории Украины карантина с 12 марта 2020 года законодательно установлен мораторий на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок, кроме:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как изменились цены 2-комнатных квартир на вторичном рынке (инфографика)4 ч. назад - 1992 8
ЕС профинансирует разработку сетей 6G12 ч. назад - 452 8
Уменьшение налоговой нагрузки: какие взносы и сборы с украинцев могут объединитьВчера, 20:00 - 2648 8
Гетманцев о бюджете: мы бедная страна и не можем обеспечить европейские пенсии5 ч. назад - 737 7
НБУ фиксирует повышенный спрос населения на валюту второй месяц подрядВчера, 14:18 - 2247 4
Сегодня последний день подачи заявления на получение пособия на детейВчера, 17:03 - 13122 1
Пенсионный фонд назвал размер средней зарплаты за октябрьВчера, 17:22 - 3424
МАУ объявила большую новогоднюю распродажу билетовВчера, 19:22 - 3262
Уменьшение налоговой нагрузки: какие взносы и сборы с украинцев могут объединитьВчера, 20:00 - 2648 8
Как изменились цены 2-комнатных квартир на вторичном рынке (инфографика)4 ч. назад - 1992 8
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусомВчера, 12:10 - 1066
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1272 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1466
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 2022 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 3958 12