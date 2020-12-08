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В ГНС рассказали, кого в Украине проверяли в первую очередь

В ГНС рассказали, кого в Украине проверяли в первую очередь

Малый и средний бизнес практически не проверялся, проверки основном касались рисковых операций крупного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Законодательные ограничения на проведение проверок привели к значительному уменьшению их количества. За 11 месяцев текущего года проведено 21,9 тыс. документальных проверок, за соответствующий период прошлого года – 36,5 тыс. То есть на 40%, или на 14,6 тыс. меньше.

Такими проверками были охвачены только 0,6% всех плательщиков, состоящих на учете. Из них субъектов крупного предпринимательства – 14 проц., среднего – 2 проц., малого – 0,5 процента.

Фактических проверок проведено 14,1 тыс., что равно показателю прошлого года. Тогда их количество составляло 14,8 тысячи.

В то же время, в условиях запрета на проверки бизнеса налоговая служба получает многочисленные обращения о нарушениях законодательства по вопросам неоформленных трудовых отношений и сдачи в аренду гражданами квартир без уплаты в бюджет причитающихся сумм налогов.

Так, во II полугодии 2020 года только в адрес центрального аппарата ГНС ​​поступило 262 обращения граждан, в которых содержалась информация о более 800 фактах неоформления трудовых отношений.

Реагируя на обращение по фактам сдачи имущества в аренду без уплаты налогов, налоговики разъясняют владельцам квартир положения Налогового кодекса Украины относительно обязанности декларирования доходов от сдачи квартир в аренду и необходимости уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора.
Сейчас проверки владельцев квартир на соблюдение ими требований налогового законодательства на сегодня не проводятся в связи с введением моратория на проведение проверок.

Справка Finance.ua:

В связи с введением на территории Украины карантина с 12 марта 2020 года законодательно установлен мораторий на проведение налоговыми органами документальных и фактических проверок, кроме:

  • внеплановых проверок по вопросам возмещения НДС и отрицательного значения по НДС;
  • фактических проверок операций с подакцизными товарами.
  • С 8 августа 2020 года снят запрет на проведение проверок на обращения налогоплательщиков и в связи с прекращением деятельности.
По материалам Finance.UA
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