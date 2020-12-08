В "Слуге народа" заговорили о повышении зарплат медикам в 2022 году

Возможность повысить заработные платы медикам до того уровня, который предлагает Министерство здравоохранения, должна появиться в 2022 году, если следующий год станет годом экономического роста.
Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат из фракции “Слуга народа” Даниил Гетманцев.
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По словам Гетманцева, 2021 год “должен стать годом возрождения экономики Украины и возрождения нашей промышленности”.
“… я думаю, что мы уже достигли дна, от которого надо оттолкнуться и в которое снизу никто не будет стучать в 2021 году. Так вот этот 2021 год должен дать нам возможность уже в бюджете 2022 действительно повысить медикам заработные платы до того уровня, о котором говорит министр здравоохранения. Мы говорим о том, чтобы врач получал от 20 тысяч гривен. Это можно сделать, предоставив деньги дополнительные на медицину, и мы с вами знаем эту цифру – это 57 млрд, но эти 57 млрд можно взять из детенизации контрабанды, например”, – сказал Гетманцев.
Он поддержал требования медиков, выразив мнение, что “отношение государства к медикам исторически в нашем государстве не достойно, плохое отношение, мы не ценим этот тяжкий труд, мы не предоставляем людям достаточно средств, чтобы они выживали и сами ставим их на грань выживания”. “К сожалению, действительно ресурсы нашего бюджета в связи с огромной долей теневой экономики ограничены”, – отметил нардеп.
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