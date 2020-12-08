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Facebook разрабатывает сервис для обработки новостей

Facebook разрабатывает сервис для обработки новостей

Facebook создаст инструмент на базе искусственного интеллекта для сокращения новостных текстов. Также этот инструмент сможет стать голосовым помощником.

Об этом сообщает Buzz Feed.

Во вторник Facebook на закрытой встрече сообщил сотрудникам, что разрабатывает инструмент для сокращения новостных текстов, чтобы пользователям не пришлось их читать.

Инструмент-помощник искусственного интеллекта TLDR (сокращение от “too long; did not read” – “слишком долго, не читал») будет подавать новости обобщенно в виде маркированного текста, чтобы пользователю не пришлось читать длинный текст полностью.

Этот инструмент также сможет обеспечить аудиовоспроизведение текста, а кроме того – быть голосовым помощником.

По материалам РБК-Украина
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