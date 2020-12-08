ШвидкоГрошi выдает кредиты почти под 0%!

Компания ШвидкоГроші запустила долгожданную акцию – кредиты под 0,01%! Предложением можно воспользоваться как онлайн, так и в любом отделении по всей територии Украины! Акционное предложение на кредит под 0,01% действует для всех новых клиентов компании при получении онлайн – с 12 ноября до 31 декабря 2020 года, а при получении в отделении – с 15 декабря 2020 года до 15 января 2021 года.

Получить почти бесплатный кредит можно в размере до 3000 грн. Важно – оплатить его вовремя. Те клиенты, которые не выполнили этот пункт и имеют задолженность, воспользоваться уникальным предложением не смогут.

«Мы даем клиенту право выбора самого удобного способа кредитования – поэтому кредиты по 0,01% теперь доступны, как в онлайне, так и в офлайне. Мы делаем очередной шаг на встречу нашим клиентам, ведь в нынешних условиях люди должны знать, что есть компания, которая всегда поможет финансово», – отмечает директор ШвидкоГроші Александр Холод.