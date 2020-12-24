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Сколько будут платить учителю в 2021 году

Сколько будут платить учителю в 2021 году

В 2021 году состоится повышение зарплат учителям и преподавателям – на 26%. Такие изменения предусмотрены в принятом Верховной Радой госбюджете на 2021 год.

В итоге:
  • молодой учитель без опыта работы будет получать 9 511 грн (сейчас – 7580 грн);
  • учитель высшей категории – 13,4 тыс. грн (сейчас 10,6 тыс. грн).

В целом расходы на образование в бюджете-2021 составляют 174 млрд грн. Из этой суммы на доплаты к зарплатам учителей предусмотрено 21,2 млрд грн.

Напомним, 10 июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3, в 2022 году – 3,5 и с января 2023 года – 4.

Позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы в государственном и местных бюджетах, указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года. По расчетам Минобразования, на реализацию этой программы необходимо 50 млн грн.

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По материалам Сегодня
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