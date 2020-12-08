Subaru анонсировал свой первый электрокар

Автомобилестроительный бренд Subaru объявил о выпуске своего первого полностью электрического автомобиля.

Как сообщает Electrek, как и ее совладелец Toyota, Subaru изначально сделал ставку на гибриды и относительно поздно начал работу над электрокарами.

Японский автопроизводитель отметил, что работает над полностью электрическим внедорожником в течение последних нескольких лет.

В пресс-релизе автопроизводитель указал, что компания ожидает запустить свой полностью электрический автомобиль в первой половине 2020-х годов.

«Планируемый к выпуску в полностью электрический автомобиль Subaru будет среднеразмерным внедорожником, аналогичным по размеру модели Subaru Forester. Он будет построен на платформе, которая используется совместно с Toyota», – говорится в объявлении.

Electrek предполагает, что скорее всего, автомобиль появится не ранее 2025 года.