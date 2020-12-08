Subaru анонсировал свой первый электрокар

Автомобилестроительный бренд Subaru объявил о выпуске своего первого полностью электрического автомобиля.
Как сообщает Electrek, как и ее совладелец Toyota, Subaru изначально сделал ставку на гибриды и относительно поздно начал работу над электрокарами.
Японский автопроизводитель отметил, что работает над полностью электрическим внедорожником в течение последних нескольких лет.
В пресс-релизе автопроизводитель указал, что компания ожидает запустить свой полностью электрический автомобиль в первой половине 2020-х годов.
«Планируемый к выпуску в полностью электрический автомобиль Subaru будет среднеразмерным внедорожником, аналогичным по размеру модели Subaru Forester. Он будет построен на платформе, которая используется совместно с Toyota», – говорится в объявлении.
Electrek предполагает, что скорее всего, автомобиль появится не ранее 2025 года.
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