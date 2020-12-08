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В Минздраве нашли новый способ повысить зарплаты медикам

В Минздраве нашли новый способ повысить зарплаты медикам

Из-за отказа Верховной Рады увеличить расходы на медицину почти вдвое, Минздрав подготовил законопроект, который позволит повысить зарплаты медикам.

О новой инициативе рассказал глава ведомства Максим Степанов в среду, 16 декабря.

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Так, Минздрав предлагает привязать зарплаты медиков к прожиточному минимуму по аналогии с прокурорами.

“Я считаю и настаиваю, что такие нормы должны быть утверждены в нашем законодательстве… Поэтому мы считаем, что такой законопроект должен стать законом, и у нас должны быть установлены минимальные зарплаты, которые выплачивают нашим медикам”, – сказал министр.

Степанов отметил, что если не повышать оплату труда медработников, то они уедут за границу.

Также министр обещал вскоре рассказать, что именно будет входить в тариф медицинских услуг, который профинансирует государство.

По материалам Корреспондент.net
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