Топ-5 профессиональных навыков 2020 года

По данным Международного валютного фонда (МВФ), восстановление экономики Украины после пандемии продлится до 2025 года. Темп будет зависеть от бизнеса, функционирование которого во многом обусловлено человеческими ресурсами. Поэтому удержание и поиск кандидатов, которые научились эффективно функционировать в условиях новой реальности, стало стратегической целью. Эксперты разбирались, за какими профессиональными навыками охотятся компании в 2020 году.

AQ (адаптивный интеллект). Сотрудники теперь должны быстро реагировать и приспосабливаться к ежедневным изменениям. Чтобы повысить уровень AQ, специалисты должны развивать soft skills – «мягкие навыки»: коммуникабельность, креативность, и hard skills – «жесткие навыки»: вождение автомобиля, знание иностранного языка и тому подобное.

Управление людьми (people management). Так как многие люди работают удаленно, кроме профессиональных навыков сотрудникам необходимо уметь управлять собственным временем и уровнем стресса, быть способными принимать решения и нести ответственность, понимать построение организационных структур и управлять конфликтами. Эффективный people management будет пользоваться спросом и в дальнейшем, поскольку будет гарантировать более устойчивую, продуктивную и инклюзивную рабочую среду.

Эмоциональный интеллект. Чтобы сохранять спокойствие и суметь освоить новые специальности, необходимо осознавать свои эмоции, владеть ими и распознавать эмоции окружающих. Эти навыки олицетворяют эмоциональный интеллект (EQ).

Использование больших данных (big data). Специалистам важно иметь знания о языках программирования и запросах для работы с базами данных, статистике, методах машинного обучения, визуализации и передачи данных.

Междисциплинарность. Междисциплинарные сотрудники будут иметь больше рабочих инструментов в своем арсенале, подробнее смогут разобраться в тонкостях не только своей профессии, но и смежных направлений. Междисциплинарные сотрудники будут тщательно погружаться в процесс и смогут быстрее двигаться по карьерной лестнице.