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Alibaba оштрафована китайским регулятором на 76 тыс. долларов за неуведомление о покупке других фирм

Alibaba оштрафована китайским регулятором на 76 тыс. долларов за неуведомление о покупке других фирм

Регулирующий орган Китая оштрафовал Alibaba и компанию, поддерживаемую Tencent, за то, что они не сделали надлежащих заявлений властям о своих приобретениях других фирм в прошлом.

Это является еще одним признаком того, что Пекин занимает более жесткую позицию в отношении технологических гигантов страны. Государственная администрация по регулированию рынка (SAMR) оштрафовала компании Alibaba, China Literature, поддерживаемой Tencent, и Shenzhen Hive Box Technology на 500 000 юаней (76 463 доллара). Хотя штрафы невелики, но этот шаг SAMR сигнализирует о дальнейшем намерении китайских регуляторов наказывать и регулировать технологические фирмы, многие из которых за последние несколько лет стали в значительной степени свободными, превратившись в ключевую часть повседневной жизни Китая.

В прошлом месяце SAMR опубликовал проект правил, направленных на прекращение монополистической практики интернет-платформ. Это одно из самых масштабных предложений в Китае по регулированию крупных технологических компаний. Проблемы SAMR связаны с переходом Alibaba к приобретению контрольного пакета акций оператора универмагов InTime, приобретением China Literature New Classics Media и приобретением Hive Box China Post Smart Logistics. Однако, согласно SAMR, ни одно из приобретений не ограничило и не устранило конкуренцию. Вместо этого штрафы связаны с тем, что компании не представили должным образом документы, требуемые действующим законодательством о монополиях. В последующем заявлении, опубликованном в Интернете, SAMR заявил, что интернет-платформы «не выходят за рамки антимонопольного законодательства».

По материалам internetua.com
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