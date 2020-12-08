Австрия ужесточает ограничения на въезд с 19 декабря

В Австрии с 19 декабря начинает действовать требование об обязательном домашнем карантине для всех, кто будет въезжать в республику из стран с высоким уровнем распространения коронавируса.
Соответствующие изменения в постановление об ограничении въезда в страну принял австрийский минздрав во вторник.
Согласно им, въехать в Австрию без ограничений с 19 декабря можно только из следующих стран: Австралия, Финляндия, Ирландия, Исландия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Уругвай и Ватикан.
Что касается других стран, в том числе и Украины, то при въезде из них в Австрию нужно будет отправляться на обязательный 10-дневный карантин. При этом наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 не будет освобождать от необходимости пребывания на карантине, как это было раньше.
Согласно новым правилам только после пятого дня пребывания на карантине можно будет за свои средства пройти тест на коронавирус – теперь уже не только ПЦР-тест, но и быстрый (и дешевле) тест на антиген. В случае отрицательного результата домашний карантин досрочно отменяется.
Уехать из Австрии до окончания домашнего карантина можно будет, но должна быть обеспечена “максимальная минимизация риска заражения”.
Те, кто будет прибывать в Австрию после 19 декабря, будут подписывать соответствующий формуляр о карантине, который рекомендуется заблаговременно распечатать (с сайта минздрава) и заполнить.
Избежать обязательного карантина, при условии наличия проведенного в последние 72 часа отрицательного результата ПЦР-теста или теста на антиген, разрешается следующим категориям:
Эти люди также могут пройти тест на коронавирус уже по прибытии в Австрию, однако в ожидании результата нужно будет находиться на карантине.
Ограничения также не касаются лиц, въезжающих в Австрию в интересах республики; транзитных пассажиров лиц, въезжающих и выезжающих в страну в рамках маятниковой миграции (минимум раз в месяц) в профессиональных или семейных целях; для срочной медицинской помощи и в случае таких непредвиденных и неотложных обстоятельств, как тяжелая болезнь родственника, смерть, похороны, рождение и т.д.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Возле Рады снова митингуют ФЛПВчера, 11:25 - 1621 24
Гетманцев о бюджете: мы бедная страна и не можем обеспечить европейские пенсии2 ч. назад - 369 7
ЕС профинансирует разработку сетей 6G9 ч. назад - 370 7
Уменьшение налоговой нагрузки: какие взносы и сборы с украинцев могут объединитьВчера, 20:00 - 2253 7
Как изменились цены 2-комнатных квартир на вторичном рынке (инфографика)Около часа назад - 873 5
Сегодня последний день подачи заявления на получение пособия на детейВчера, 17:03 - 11987 1
Пенсионный фонд назвал размер средней зарплаты за октябрьВчера, 17:22 - 3232
МАУ объявила большую новогоднюю распродажу билетовВчера, 19:22 - 2932
Уменьшение налоговой нагрузки: какие взносы и сборы с украинцев могут объединитьВчера, 20:00 - 2253 7
НБУ фиксирует повышенный спрос населения на валюту второй месяц подрядВчера, 14:18 - 2009 4
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусомВчера, 12:10 - 955
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1246 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1448
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 2000 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 3923 12