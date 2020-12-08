Австрия ужесточает ограничения на въезд с 19 декабря

В Австрии с 19 декабря начинает действовать требование об обязательном домашнем карантине для всех, кто будет въезжать в республику из стран с высоким уровнем распространения коронавируса.

Соответствующие изменения в постановление об ограничении въезда в страну принял австрийский минздрав во вторник.

Согласно им, въехать в Австрию без ограничений с 19 декабря можно только из следующих стран: Австралия, Финляндия, Ирландия, Исландия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Уругвай и Ватикан.

Что касается других стран, в том числе и Украины, то при въезде из них в Австрию нужно будет отправляться на обязательный 10-дневный карантин. При этом наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 не будет освобождать от необходимости пребывания на карантине, как это было раньше.

Согласно новым правилам только после пятого дня пребывания на карантине можно будет за свои средства пройти тест на коронавирус – теперь уже не только ПЦР-тест, но и быстрый (и дешевле) тест на антиген. В случае отрицательного результата домашний карантин досрочно отменяется.

Уехать из Австрии до окончания домашнего карантина можно будет, но должна быть обеспечена “максимальная минимизация риска заражения”.

Те, кто будет прибывать в Австрию после 19 декабря, будут подписывать соответствующий формуляр о карантине, который рекомендуется заблаговременно распечатать (с сайта минздрава) и заполнить.

Избежать обязательного карантина, при условии наличия проведенного в последние 72 часа отрицательного результата ПЦР-теста или теста на антиген, разрешается следующим категориям:

сотрудникам гуманитарных организаций,

медицинскому сопроводительному персоналу,

дипломатам с картой легитимации,

тем, кто прибывает по вызову в суд или же с рабочими целями (например, для круглосуточного ухода за пожилыми людьми).

Эти люди также могут пройти тест на коронавирус уже по прибытии в Австрию, однако в ожидании результата нужно будет находиться на карантине.

Ограничения также не касаются лиц, въезжающих в Австрию в интересах республики; транзитных пассажиров лиц, въезжающих и выезжающих в страну в рамках маятниковой миграции (минимум раз в месяц) в профессиональных или семейных целях; для срочной медицинской помощи и в случае таких непредвиденных и неотложных обстоятельств, как тяжелая болезнь родственника, смерть, похороны, рождение и т.д.