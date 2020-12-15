Экономический рост: эксперт считает, что Украина будет догонять Польшу 50 лет

Наибольшими вызовами для Украины являются медленный экономический рост и неблагоприятная демография.
Об этом сказал доктор экономических наук, президент Украинской ассоциации Римского клуба Виктор Галасюк.
«Самые большие, я бы сказал даже экзистенциальные, вызовы для Украины: медленный экономический рост и неблагоприятная демография. Согласно прогнозу The Economist Intelligence Unit, ВВП Украины на душу населения в течение 2020-2050 годов будет расти в среднем на 1,8% в год. Такими темпами Украина будет догонять Турцию почти 40 лет, а Польшу – 50, если они «подождут на месте». Такой медленный рост ведет Украину все дальше от Европы в экономическом измерении”, – подчеркнул Галасюк.
Он привел данные базового прогноза ООН, согласно которым к концу столетия население Украины сократится до 25 млн человек. Узкий фундамент демографической пирамиды – также серьезный сдерживающий фактор для экономики на следующие десятилетия.
«Коренная причина обоих этих вызовов – деиндустриализация. Согласно данным Всемирного банка, добавленная стоимость в промышленности Украины за 30 лет в текущем долларовом исчислении сократилась вдвое, тогда как в Польше и Турции возросла практически вчетверо. Теперь более половины товарного экспорта Украины составляет сырье. Это сформировало «экономику бедности», – отметил Галасюк.
В то же время, по его словам, преодолеть экономическое отставание можно, «перепрограммировав» экономику с сырьевой на производственную.
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