Внешняя торговля Украины сократилась на $7,5 млрд

За январь-ноябрь товарооборот Украины составил $92,7 млрд, что на 7,48% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года ($100,2 млрд).

По данным Гостаможслужбы, за 11 месяцев текущего года импорт товаров упал на 10,8%, экспорт – на 3,5%.

Импорт товаров составил $48,4 млрд, что на $5,9 млрд или 10,8% меньше показателя за январь-ноябрь прошлого года. Экспорт составил $44,3 млрд, что на $1,6 млрд или 3,5% меньше соответствующего периода прошлого года.

Отрицательное сальдо торгового баланса за 11 месяцев текущего года составило $4 млрд.

По итогам января-октября отрицательное сальдо составило $3,4 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай – на $6,3 млрд, Польшу – на $3 млрд, Россию – $2,5 млрд.



Инфографика: Гостаможслужба

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся: зерновые – $8,5 млрд; черные металлы – $7 млрд; жиры и масла животного или растительного происхождения – $5,2 млрд.

Больше всего импортировали в Украину: Китай – $7,4 млрд, Германия – $4,6 млрд и Росссия – $4,1 млрд.

Больше всего импортировали в Украину: топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки – $7,2 млрд; реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства – $5,4 млрд; средства наземного транспорта – $4,9 млрд.

В январе-октябре внешняя торговля составила $82,67 млрд против $90,76 млрд за десять месяцев 2019 года.

В январе-сентябре товарооборот Украины составил $73,1 млрд против $80,2 млрд в соответствующем периоде прошлого года.

В январе-августе внешняя торговля составила $64,25 млрд против $71,5 млрд0 грн в прошлом году.