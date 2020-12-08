Украина значительно улучшила позиции в Индексе человеческого развития

Украина за последний год поднялась на 14 позиций в Индексе человеческого развития и в этом году занимает 74 место.
Об этом говорится в рейтинге.
Общий коэффициент Украины равен 0,779 (из максимальных 1,000).
Согласно индексу, ожидаемая продолжительность жизни украинцев составляет 72,1 года. Индекс образования измеряет среднюю продолжительность обучения населения, которое составляет 11,4 года, и ожидаемую продолжительность обучения населения – 15,1 года. Индекс валового национального дохода на душу населения составляет 13 216 долларов США.
Таблица: hdr.undp.org
Отмечается, что список возглавляет Норвегия, второе место занимает Ирландия, а тройку замыкает Швейцария. В ТОП-10 вошли Гонконг, Исландия, Германия, Швеция, Австралия, Нидерланды и Дания.
Таблица: hdr.undp.org
Всего в рейтинге 189 стран.
В прошлогоднем Индексе человеческого развития Украина еще занимала 88 место.
Ежегодный отчет ООН о развитии человеческого потенциала “Индекс человеческого развития” составляют с учетом продолжительности жизни жителей страны, образования и уровня доходов.
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