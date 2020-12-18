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Где самый дешевый в мире интернет - статистика

Где самый дешевый в мире интернет - статистика

Агентство Cable.co.ru опубликовало отчет о ценах на услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет в 211 странах мира в период с 29 октября по 8 декабря 2020 года.

Самый дешевый интернет, как оказалось, в Украине. Средняя стоимость пакета услуг составляет в нашей стране 6,41 доллара. Тогда как дороже всего пользоваться интернетом в Эритрее – государстве в Восточной Африке, расположенном между Эфиопией и Суданом. Там месяц стоит аж 2 666,24 доллара. Такие данные опубликованы на сайте Cable.

В первую десятку вошли также:

  • Сирия: 6,69 доллара, что в пересчете на местную валюту составляет 3 450 сирийских фунтов;
  • Российская Федерация: 7,50 доллара, или 550 рублей;
  • Бутан: 8,70 доллара;
  • Шри-Ланка: 9,58 доллара;
  • Иран: 9,60 доллара;
  • Казахстан: 9,76 доллара;
  • Молдова: 9,95 доллара;
  • Беларусь: 10,11 доллара;
  • Румыния: 10,59 доллара.

Такие страны как США и Канада предлагают среднюю цену за интернет в размере 59,99 доллара и 76,14 доллара соответственно. Цена в Соединенных Штатах является самой низкой во всей Северной Америке.


Скриншот сайта cable.co.uk

В Западной Европе самой дешевой страной для пользования интернетом является Франция со средней ценой пакета 32,16 доллара в месяц. Италия (32,73 доллара) и Португалия (33,31 доллара) занимают второе и третье места.

В исследовании отсутствуют данные таких стран, как Северная Корея, Венесуэла, Куба, Уганда, Конго, Судан и нескольких других.

Агентство обращает внимание, что хоть в Украине интернет быстрый и дешевый, пользуется им лишь около половины населения, в отличие от Великобритании, показатель которой – 90 процентов населения. В то же время последняя имеет проблемы со скоростью доступа, которая ниже, чем у остальной Европы. Это сказывается на соотношении цена/качество.

По материалам Телеканал 24
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