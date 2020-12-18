Где самый дешевый в мире интернет - статистика

Агентство Cable.co.ru опубликовало отчет о ценах на услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет в 211 странах мира в период с 29 октября по 8 декабря 2020 года.
Самый дешевый интернет, как оказалось, в Украине. Средняя стоимость пакета услуг составляет в нашей стране 6,41 доллара. Тогда как дороже всего пользоваться интернетом в Эритрее – государстве в Восточной Африке, расположенном между Эфиопией и Суданом. Там месяц стоит аж 2 666,24 доллара. Такие данные опубликованы на сайте Cable.
В первую десятку вошли также:
Такие страны как США и Канада предлагают среднюю цену за интернет в размере 59,99 доллара и 76,14 доллара соответственно. Цена в Соединенных Штатах является самой низкой во всей Северной Америке.
Скриншот сайта cable.co.uk
В Западной Европе самой дешевой страной для пользования интернетом является Франция со средней ценой пакета 32,16 доллара в месяц. Италия (32,73 доллара) и Португалия (33,31 доллара) занимают второе и третье места.
В исследовании отсутствуют данные таких стран, как Северная Корея, Венесуэла, Куба, Уганда, Конго, Судан и нескольких других.
Агентство обращает внимание, что хоть в Украине интернет быстрый и дешевый, пользуется им лишь около половины населения, в отличие от Великобритании, показатель которой – 90 процентов населения. В то же время последняя имеет проблемы со скоростью доступа, которая ниже, чем у остальной Европы. Это сказывается на соотношении цена/качество.
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