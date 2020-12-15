Смартфоны Sony стали получать обновления до Android 11

В последние годы мобильное подразделение Sony переживает не лучшие времена. Смартфоны Xperia не пользуются особой популярностью, их сложно похвалить за соотношение цена/качество. Тем не менее, есть одна вещь, за которую компанию можно заслужено похвалить. Речь идёт о быстрой доставке на фирменные смартфоны свежих версий программного обеспечения.

Пару недель назад Sony пообещала обновить смартфон Xperia 1 II до актуальной Android 11. Сегодня первые владельцы устройства начали получать обещанное обновление. Кроме того, компания не захламляет прошивку бесполезными фирменными надстройками, благодаря чему новейшая версия ПО «весит» менее 1 Гбайт. Для сравнения, Samsung One UI 3.0 на базе Android 11 занимает более 2 Гбайт.

Напомним, что Xperia 1 II основан на чипе Qualcomm Snapdragon 865, работающем в связке с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти. Устройство может похвастаться 6,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21:9 и разрешением 1644×3840. Android 11 уже получили пользователи Xperia 1 II из Тайвани. Ожидается, что в остальных регионах новая прошивка станет доступна ещё до конца этого месяца.