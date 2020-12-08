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Пенсионный фонд назвал размер средней зарплаты за октябрь

Пенсионный фонд назвал размер средней зарплаты за октябрь

Пенсионный фонд Украины утвердил средний показатель заработной платы за октябрь в сумме 10 887 гривен 46 копеек.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

“Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины” Об общеобязательном государственном пенсионном страховании “учитывается для начисления пенсии, за октябрь 2020 года в сумме 10 887 гривен 46 копеек”, – говорится в сообщении.


Инфографика: Пенсионный фонд

Напомним, Государственная служба статистики сообщала, что самую высокую среднюю зарплату украинцы получают в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Количество сотрудников, которые получают более 25 тысяч гривен – всего 6,6%. По данным статического ведомства, чаще всего украинцы получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн. Это 19,0% штатных работников.

Справка Finance.ua:

  • Правительство решило отсрочить повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен после консультаций с международными партнерами. Повышение с 1 июля 2021 г. могло вызвать инфляцию.
  • По словам Премьер-министр Дениса Шмыгаля, средняя зарплата в сентябре выросла до максимума с начала года и составила почти 12 тысяч гривен.

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По материалам Finance.UA
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