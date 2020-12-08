Пенсионный фонд назвал размер средней зарплаты за октябрь

Пенсионный фонд Украины утвердил средний показатель заработной платы за октябрь в сумме 10 887 гривен 46 копеек.
Об этом сообщается на сайте ПФУ.
“Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины” Об общеобязательном государственном пенсионном страховании “учитывается для начисления пенсии, за октябрь 2020 года в сумме 10 887 гривен 46 копеек”, – говорится в сообщении.
Инфографика: Пенсионный фонд
Напомним, Государственная служба статистики сообщала, что самую высокую среднюю зарплату украинцы получают в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Количество сотрудников, которые получают более 25 тысяч гривен – всего 6,6%. По данным статического ведомства, чаще всего украинцы получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн. Это 19,0% штатных работников.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нацполиция получила первые 30 мобильных станций техосмотра: смогут проверять авто прямо на дорогеВчера, 17:18 - 1847 12
Цена на электроэнергию в Украине снова увеличилась, и она все еще выше, чем в ЕвропеВчера, 19:00 - 2754 8
Возле Рады снова митингуют ФЛП7 ч. назад - 695 7
Правительство готовит законопроект об индексации пенсий для четырех миллионов украинцевВчера, 21:30 - 54240 6
Достаточно ли ФЛПам пособия в размере 8 тыс. гривен (опрос)Вчера, 16:01 - 1105 6
Правительство готовит законопроект об индексации пенсий для четырех миллионов украинцевВчера, 21:30 - 54240 6
Нацбанк отнес к категории неплатежеспособных еще один банк8 ч. назад - 3735
В Украине могут перенести индексацию пенсий в 2021 годуВчера, 20:00 - 3577 1
Цена на электроэнергию в Украине снова увеличилась, и она все еще выше, чем в ЕвропеВчера, 19:00 - 2754 8
Укроборонпром выясняет, почему «Антонов» остался без заказов5 ч. назад - 2258
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом6 ч. назад - 395
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1163 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1356
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1885 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 3798 12