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Названы самые популярные места отдыха в Украине

Названы самые популярные места отдыха в Украине

Государственное агентство развития туризма назвало самые популярные места отдыха в Украине, собранные от мобильных операторов, туристических агентств и Google.

“По словам мобильных операторов, мы знаем, что в течение лета 2020 в Украине вырос внутренний туризм. Херсонщина стала одним из прорывов этим летом. Мы надеемся, что каждый раз один или два региона будут открываться по-новому для туриста. Это также одна из наших задач – стимулировать регионы максимально раскрывать свой туристический потенциал”, – сообщили изданию в Агентстве.

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Компания Google на запрос Государственного агентства развития туризма предоставила информацию о топ туристических объектов, мест и направлений Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps&Search за 9 месяцев 2020 года.

В пятерку запросов среди природных парков и заповедных зон вошли:

  • Бакота;
  • Розовое (Лемурийское) озеро;
  • Тустань;
  • Синевир;
  • Голубые озера на Черниговщине.

Среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство получил Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове, зоопарк в Киеве, аквапарк в Затоке, аквапарк в Одессе, X-Park в Киеве.

По материалам Радио Свобода
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