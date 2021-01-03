Названы самые популярные места отдыха в Украине

Государственное агентство развития туризма назвало самые популярные места отдыха в Украине, собранные от мобильных операторов, туристических агентств и Google.

“По словам мобильных операторов, мы знаем, что в течение лета 2020 в Украине вырос внутренний туризм. Херсонщина стала одним из прорывов этим летом. Мы надеемся, что каждый раз один или два региона будут открываться по-новому для туриста. Это также одна из наших задач – стимулировать регионы максимально раскрывать свой туристический потенциал”, – сообщили изданию в Агентстве.

Читайте также: Популярные направления для отдыха в Украине – Google

Компания Google на запрос Государственного агентства развития туризма предоставила информацию о топ туристических объектов, мест и направлений Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps&Search за 9 месяцев 2020 года.

В пятерку запросов среди природных парков и заповедных зон вошли:

Бакота;

Розовое (Лемурийское) озеро;

Тустань;

Синевир;

Голубые озера на Черниговщине.

Среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство получил Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове, зоопарк в Киеве, аквапарк в Затоке, аквапарк в Одессе, X-Park в Киеве.