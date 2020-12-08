Самые популярные автомобили на рынке столицы (инфографика)

Город Киев продолжает оставаться крупнейшим региональным рынком легковых автомобилей.
Об этом пишет Укравтопром.
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С начала года киевские номера получили 54,8 тыс. легковых автомобилей (новых и ввезенных из-за границы б/у), что соответствует 14% от общего количества впервые зарегистрированных в Украине легковушек.
Такое лидерство Киеву обеспечили регистрации новых машин. За одиннадцать месяцев текущего года почти 45% реализованных в Украине новых легковых авто получили столичную прописку. Напомним, с января по ноябрь в стране было зарегистрировано 75,6 тыс. новых легковых автомобилей.
В то же время в части регистраций подержанных машин, ввезенных из-за рубежа, Киев показал только второй результат, наибольший показатель в Львовской области (33,5 тыс. шт.).
На киевские номера с начала года перешли 30,3 тыс. иномарок с пробегом или 10% от всех ввозенных и растаможенных за этот период.
Самым популярным автомобилем у жителей столицы был компактный кроссовер TOYOTA RAV-4. На втором и третьем местах киевского рейтинга RENAULT Logan и RENAULT Duster. Таких высоких позиций представители модельного ряда Рено достигли в основном за счет корпоративных закупок, которые обеспечили более 80% реализации этих моделей в Киеве.
Лидерами среди растаможенного секонд-хенда были: VOLKSWAGEN Passat, VOLKSWAGEN Jetta и HYUNDAI Sonata.
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