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Самые популярные автомобили на рынке столицы (инфографика)

Самые популярные автомобили на рынке столицы (инфографика)

Город Киев продолжает оставаться крупнейшим региональным рынком легковых автомобилей.

Об этом пишет Укравтопром.

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С начала года киевские номера получили 54,8 тыс. легковых автомобилей (новых и ввезенных из-за границы б/у), что соответствует 14% от общего количества впервые зарегистрированных в Украине легковушек.

Такое лидерство Киеву обеспечили регистрации новых машин. За одиннадцать месяцев текущего года почти 45% реализованных в Украине новых легковых авто получили столичную прописку. Напомним, с января по ноябрь в стране было зарегистрировано 75,6 тыс. новых легковых автомобилей.

В то же время в части регистраций подержанных машин, ввезенных из-за рубежа, Киев показал только второй результат, наибольший показатель в Львовской области (33,5 тыс. шт.).

На киевские номера с начала года перешли 30,3 тыс. иномарок с пробегом или 10% от всех ввозенных и растаможенных за этот период.

Самым популярным автомобилем у жителей столицы был компактный кроссовер TOYOTA RAV-4. На втором и третьем местах киевского рейтинга RENAULT Logan и RENAULT Duster. Таких высоких позиций представители модельного ряда Рено достигли в основном за счет корпоративных закупок, которые обеспечили более 80% реализации этих моделей в Киеве.

Лидерами среди растаможенного секонд-хенда были: VOLKSWAGEN Passat, VOLKSWAGEN Jetta и HYUNDAI Sonata.

Справка Finance.ua:

  • Вступили в силу изменения в ПДД. Изменения коснутся как водителей, так и пассажиров, пешеходов и велосипедистов. Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, отныне водители такси и пассажиры должны быть пристегнуты во время движения в населенном пункте. А инструкторы по вождению – и за его пределами.
  • Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

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По материалам Finance.UA
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