Как правильно закрыть ФЛП

Чтобы закрыть ФЛП, нужно подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности к любому госрегистратору.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Как прекратить деятельность ФЛП:
Датой прекращения деятельности ФЛП считают дату государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности такого ФЛП в Едином государственном реестре.
Если есть долги:
Если есть наемные работники:
Далее проверьте, закрыли ли ФЛП. На сайте Министерства юстиции Украины введите свой десятизначный налоговый номер, статус должен быть «прекращено».
“Однако не обязательно обращаться в государственные органы лично – закрыть предпринимательскую деятельность можно и онлайн”, – заявляют в Минюсте.
Как прекратить ФЛП онлайн:
Электронная услуга позволяет осуществить онлайн-подачу заявления о государственной регистрации прекращения физическим лицом-предпринимателем его предпринимательской деятельности.
ФЛП лишается статуса предпринимателя с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований соответствующей записи. Прекращение предпринимательской деятельности осуществляется независимо от адреса места жительства ФЛП в пределах Украины.
Для этого нужно воспользоваться порталом/приложением “Дія” и пройти несколько шагов:
1). Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.
2). Заполните онлайн-форму на получение услуги. Вся важная информация уже хранится в системе – вы должны лишь проверить, верна ли она, и подписать заявление с помощью вашей электронной подписи.
3). Подписанное заявление будет автоматически отправлено в регистратор, информация о закрытии также отправлена в налоговую службу.
4). Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Уведомление о закрытии ФЛП появится в кабинете и будет отправлено по электронной почте.
Регистратор вносит информацию о закрытии ФЛП в Единый государственный реестр и информирует налоговый орган, где было зарегистрировано физическое лицо-предприниматель, что этот ФЛП закрыт.
Если вы работали с упрощенной системой налогообложения, вы будете исключены из реестра плательщиков единого налога и реестра плательщиков НДС. С этого момента ваш ФЛП считается закрытым.
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