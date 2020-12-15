Как правильно закрыть ФЛП

Чтобы закрыть ФЛП, нужно подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности к любому госрегистратору.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Как прекратить деятельность ФЛП:

чтобы закрыть ФЛП , вы должны подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности к любому госрегистратору, поскольку на государственную регистрацию физических лиц-предпринимателей не распространяется принцип территориальности;

, вы должны подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности к любому госрегистратору, поскольку на государственную регистрацию физических лиц-предпринимателей не распространяется принцип территориальности; затем подать ликвидационную отчетность в контролирующие органы по месту регистрации ( ФЛП -общесистемщик – в течение 30 календарных дней с даты прекращения. ФЛП -упрощенец – 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала);

-общесистемщик – в течение 30 календарных дней с даты прекращения. -упрощенец – 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала); отчет по ЕСВ необходимо подать в течение 30 календарных дней с даты прекращения;

необходимо подать в течение 30 календарных дней с даты прекращения; далее уплатить единый налог и ЕСВ за полный месяц, в котором подано заявление госрегистратору, и провести окончательные расчеты;

за полный месяц, в котором подано заявление госрегистратору, и провести окончательные расчеты; потом получить выписки о движении средств на счетах за последние 3 года и сняться с учета в контролирующих органах (контролирующие органы проводят проверки плательщиков относительно правильности начисления налогов и сборов).

Датой прекращения деятельности ФЛП считают дату государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности такого ФЛП в Едином государственном реестре.

Если есть долги:

если задолжали оплаты поставщикам, арендодателю, даже если закроете ФЛП , на вас могут подать в суд как на обычное физлицо, ведь предприниматели отвечают по обязательствам своим имуществом.

Если есть наемные работники:

если вы планируете закрыть ФЛП и у вас есть наемные работники, то их увольняйте по процедуре сокращения по п. 1 ст. 40 КЗоТ;

и у вас есть наемные работники, то их увольняйте по процедуре сокращения по п. 1 ст. 40 КЗоТ; уведомить работника надо в двухмесячный срок. Если хотите уволить его раньше, то это возможно сделать только с его согласия;

необходимо издать приказ об увольнении, дать на подпись работнику и выдать копию приказа на руки. И работник должен расписаться на экземпляре приказа, проставив дату. В день увольнения нужно выплатить ему причитающиеся суммы: это не только зарплата, но и компенсация за неиспользованный отпуск и тому подобное.

Далее проверьте, закрыли ли ФЛП. На сайте Министерства юстиции Украины введите свой десятизначный налоговый номер, статус должен быть «прекращено».

“Однако не обязательно обращаться в государственные органы лично – закрыть предпринимательскую деятельность можно и онлайн”, – заявляют в Минюсте.

Как прекратить ФЛП онлайн:

Электронная услуга позволяет осуществить онлайн-подачу заявления о государственной регистрации прекращения физическим лицом-предпринимателем его предпринимательской деятельности.

ФЛП лишается статуса предпринимателя с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований соответствующей записи. Прекращение предпринимательской деятельности осуществляется независимо от адреса места жительства ФЛП в пределах Украины.

Для этого нужно воспользоваться порталом/приложением “Дія” и пройти несколько шагов:

1). Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

2). Заполните онлайн-форму на получение услуги. Вся важная информация уже хранится в системе – вы должны лишь проверить, верна ли она, и подписать заявление с помощью вашей электронной подписи.

3). Подписанное заявление будет автоматически отправлено в регистратор, информация о закрытии также отправлена в налоговую службу.

4). Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Уведомление о закрытии ФЛП появится в кабинете и будет отправлено по электронной почте.

Регистратор вносит информацию о закрытии ФЛП в Единый государственный реестр и информирует налоговый орган, где было зарегистрировано физическое лицо-предприниматель, что этот ФЛП закрыт.

Если вы работали с упрощенной системой налогообложения, вы будете исключены из реестра плательщиков единого налога и реестра плательщиков НДС. С этого момента ваш ФЛП считается закрытым.

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