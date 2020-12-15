Праздничный локдаун: что можно и нельзя в Европе

На фоне стремительно растущего числа новых случаев заражения коронавирусом новые карантинные ограничения вводят многие страны во всем мире.

О новых ограничениях в разных странах Европы мы расскажем подробнее.

Нидерланды: пятинедельная блокировка. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна будет находиться в строгой изоляции в течение пяти недель – с 15 декабря 2020 года по 19 января 2021 года. Все школы, непродовольственные магазины, а также многие другие общественные места и пространства будут закрыты.

Жителям страны рекомендуют воздержаться от бронирования несущественных поездок за границу до середины марта.

Великобритания: временные “рождественские посиделки” разрешены. По всей Великобритании было введено окно специальных ограничений, чтобы люди могли отпраздновать Рождество. С 23 по 27 декабря (или с 22 по 28 декабря в Северной Ирландии) не будет никаких ограничений на поездки, и люди смогут отмечать праздники в компаниях и остаться на ночь. Однако количество людей, которые могут праздновать вместе, ограничено.

Италия: никаких рождественских базаров и общенациональный комендантский час. В настоящее время в Италии наблюдается самое большое число смертей с конца марта, и премьер-министр Джузеппе Конте призвал итальянцев сдержанно отмечать Рождество, без массовых гуляний, объятий и поцелуев. Многие итальянские регионы находятся под частичной блокировкой. Также власти объявили запрет на поездки между различными регионами с 21 декабря по 6 января.

Помимо региональных запретов на поездки, людям не разрешат покидать свои родные города на Рождество и Новый год. Исключения касаются только чрезвычайных ситуаций и случаев, когда человеку срочно нужна медицинская помощь.

Австрия считает, что может предложить безопасный отдых, как только ограничения будут ослаблены, и катание на лыжах будет разрешено с 24 декабря. Правда, на фоне ограничений во всем мире, вероятнее всего, в этом году курорты преимущественно будут посещать внутренние туристы. Тем более, отели открываться не будут. А вот швейцарским курортам позволили свободно оставаться открытыми с соблюдением мер безопасности.

Франция: ограничения на поездки сняты в связи с Рождеством. После нескольких недель национальной изоляции президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ограничения начнут ослабляться с 28 ноября. После 15 декабря ограничения на поездки по Франции будут сняты, а это означает, что люди смогут навещать свои семьи во время праздничных каникул. Ограничения, которые означали, что любая поездка за пределы дома должна была быть совершена по уважительной причине, заверенной на бумаге или смартфоне, также будут сняты с 15 декабря.

Германия: войдет в жесткую изоляцию в рождественский период, поскольку число смертей и инфекций от вируса резко возросло в последние недели. Непродовольственные магазины и школы закроются по всей стране во время локдауна, который продлится с 16 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила рождественские покупки в значительном росте социальных контактов. В настоящее время в одном доме могут собираться не более пяти человек из не более чем двух семей. Но этот лимит будет ослаблен с 24 по 26 декабря, когда один дом сможет принять максимум четырех близких членов семьи из других домов.

Испания: разрешенные поездки и ограниченные собрания Испанское правительство утвердило свод правил на период с 23 декабря 2020 года по 6 января 2021 года. Однако региональные правительства имеют право ужесточать эти общие правила, если они считают это необходимым.